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México enfrenta una deuda superior al 50% del PIB: ¿por qué su economía funciona a "dos velocidades"?

México enfrenta una deuda superior al 50% del PIB: ¿por qué su economía funciona a "dos velocidades"?

Sputnik Mundo

Aunque la economia mexicana creció 2,1% anual en el segundo trimestre de 2026 —por encima de las previsiones y a pesar de la tensa relación comercial con... 19.08.2026, Sputnik Mundo

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Si bien hay señales macroeconómicas que hablan sobre una solidez del país latinoamericano en medio de fuertes turbulencias comerciales con Washington, el sector privado no parece tan convencido. Hace un par de días, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que la economía mexicana se encuentra en cierta inestabilidad debido, en parte, al "efecto de la política comercial de EEUU", que ha decidido imponer aranceles a sectores productivos completos —como el acero y el aluminio— y que ha impregnado el T-MEC de incertidumbre, desalentando las inversiones. El reporte también encendió alertas sobre las finanzas públicas: al cierre de junio, la deuda del sector público acumuló 19 billones de pesos (1.115 billones de dólares), con un costo financiero de 693.000 millones (40.430 millones de dólares) en el primer semestre. Esto quiere decir que la deuda pública de México llegó ya al 51% del PIB en la primera mitad de 2026, por encima del 49,5% del mismo periodo del año pasado, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El economista Eduardo Gómez Tagle explica a Sputnik que una deuda no siempre es negativa si ésta se orienta hacia la inversión, ya que, dice, de ese modo se estimula un ciclo económico positivo, "que apalanca y genera desarrollo". Sin embargo, señala, el Gobierno mexicano ha destinado una gran cantidad de recursos a programas sociales que, al final, se quedan en un gasto que no retribuye a las finanzas públicas. De algún modo, explica el analista, la economía mexicana es un automóvil que parece avanzar a "dos velocidades". Por un lado, reconoce, los indicadores de crecimiento del PIB son positivos: 2,1% interanual en el segundo trimestre de 2026 y 1,5% trimestral. Datos que, afirma, brindan certidumbre, pero que no pueden ni deben entenderse de forma aislada. Y es que los retiros por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) acumularon un total de 27.052 millones de pesos (unos 1.582 millones de dólares) entre enero y julio, un máximo histórico desde que se recopilan estas estadísticas en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Esto se debe, indica el experto, a que muchas personas están endeudadas y no tienen dinero para liquidar sus deudas ante los bajos salarios o el desempleo. A nivel macro, el país latinoamericano también tiene un desgaste importante al respecto. De acuerdo con el CEESP, la deuda pública tuvo un costo financiero de 693.000 millones (40.430 millones de dólares) en el primer semestre de este año, al tiempo que la inversión pública descendió 7,9% anual en términos reales también en los primeros seis meses, por debajo del incremento del 10% que se esperaba para todo el año. México ante un 'nuevo momento económico' y una 'reindustrialización'Tras muchos años de gobiernos neoliberales que enfocaron la economía en beneficio de los grandes coporativos e inversiones privadas —muchas veces de otros países—, el Gobierno de México ahora se prepara para ejecutar un plan que le permita reorientar el enfoque económico y financiero del país hacia un "gasto productivo" y "una reindustrialización" bajo los lemas de la Cuarta Transformación: "Primero los pobres" (de Andrés Manuel López Obrador) y "Prosperidad compartida" (Claudia Sheinbaum), considera en charla con Sputnik Oscar Rojas, doctor en economía y analista político. Ante esta situación, resalta el invesitgador, resulta fundamental que "la matriz industrial" de México tenga un "salto cualitativo", porque las cargas en las finanzas públicas del futuro, dice, exigirán de un mayor dinamismo económico a nivel nacional. En febrero pasado, como parte del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para reindustrializar al país, el Gobierno federal anunció una inversión histórica en infraestructura equivalente a 5,6 billones de pesos, es decir, más de 328.000 millones de dólares. El nuevo Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026–2030 incluye recursos públicos y privados para ocho sectores estratégicos:Para el experto, México se encuentra en un terreno positivo en el contexto de la relocalización de las empresas y de niveles récord de la Inversión Extranjera Directa (IED), ya que el país volvió al grupo de las 10 naciones que más recibieron este tipo de inversión en 2025, año en el que captó 40.871 millones de dólares, según el Informe Mundial sobre Inversiones 2026 de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad)."Todo esto tendrá éxito siempre y cuando se impulse de forma conciente y acelerada los procesos de transferencia tecnológica y la constitución del imaginario del polo de desarrollo como una caja que permita que toda inversión privada —nacional o extranjera— no deje de asistir a los objetivos que se planearon", concluye Rojas.

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