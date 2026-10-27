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Putin: Europa está perjudicando su industria y su sector social al rechazar el gas ruso

Putin: Europa está perjudicando su industria y su sector social al rechazar el gas ruso

Sputnik Mundo

Cualquier intento de desbancar a Rusia del mercado mundial del gas tiene graves consecuencias, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante la... 27.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-27T11:26+0000

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Sputnik te invita a seguir el evento en directo para no perderte ningún detalle."Sí, en los últimos años, las empresas gasísticas rusas se han enfrentado a ciertas dificultades, incluidas las restricciones impuestas por algunos países. En este sentido, quisiera recalcar una vez más que cualquier intento de excluir a Rusia del mercado mundial del gas o de obstaculizar el desarrollo de esta industria en nuestro país tiene graves consecuencias", señaló el mandatario ruso.En primer lugar, precisó, imponen costes prohibitivos a los consumidores finales extranjeros de gas, a las empresas y a los hogares.También añadió que las sanciones suelen utilizarse como instrumento de competencia desleal, lo que acarrea graves consecuencias para todos y, en primer lugar, para quienes impulsan este tipo de medidas.En lugar de eso, hay que plantearse poner fin a los conflictos y eliminar las restricciones económicas para estabilizar el mercado del gas, recalcó Putin.No obstante, Rusia está reforzando sistemáticamente su soberanía tecnológica, también en el sector gasístico, señaló Putin. El país está abierto a la cooperación y al intercambio de avances tecnológicos en el ámbito del gas, subrayó. Asimismo, instó a estrechar la colaboración tecnológica entre los países exportadores de gas.El dirigente ruso también indicó que el gigante euroasiático está estudiando la posibilidad de cooperar con Estados Unidos en el Ártico.El Foro de Países Exportadores de Gas está integrado por Argelia, Bolivia, Catar, Egipto, Guinea Ecuatorial, Irán, Libia, Nigeria, Rusia, Trinidad y Tobago, los Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Por su parte, Angola, Azerbaiyán, Irak, Malasia, Mauritania, Mozambique, Perú y Senegal son Estados observadores.Los países miembros concentran cerca del 70% de las reservas probadas mundiales de gas, el 38% de la producción global y el 42% de las exportaciones de gas, incluida el 47% de las exportaciones mundiales de gas natural licuado (GNL).

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