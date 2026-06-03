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¿Qué razones impulsaron el retiro de aranceles entre Ecuador y Colombia?

¿Qué razones impulsaron el retiro de aranceles entre Ecuador y Colombia?

Sputnik Mundo

Luego de tres meses de tensiones, el comercio entre Ecuador y Colombia ha comenzado su proceso de normalización. El Servicio Nacional de Aduana (Senae)... 03.06.2026, Sputnik Mundo

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Los expertos analizan si la medida responde a la presión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o al costo político y económico de una disputa insostenible.El costo de una ruptura innecesariaLa guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia comenzó el 21 de enero de 2026, cuando el presidente Noboa anunció un arancel del 30% a todas las importaciones del país vecino, alegando falta de reciprocidad en seguridad. La disputa escaló hasta llegar a gravar con aranceles e impuestos del 30% al 100% en ambos lados, afectando el flujo comercial y creando tensiones diplomáticas.La relación comercial bilateral está profundamente integrada desde 1969 bajo el marco de la CAN. Según Juan Pablo Jaramillo, economista y asesor político, el comercio entre estos dos países ha sido histórico y abarca a miles de empresas."Más de 3.000 empresas en Colombia exportan hacia Ecuador. Igual, hay más de 1.000 empresas en el Ecuador que exportan hacia Colombia. La relación estructuralmente ha sido una balanza comercial favorable para Bogotá, debido a que el desarrollo, digamos, de la industria ha sido mayor en Colombia", explica Jaramillo para Sputnik.Al respecto, el doctor Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, subraya la naturaleza desacertada del conflicto.De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, las compras nacionales registraron una caída acumulada cercana al 60%. Además, se provocó la pérdida de 5.000 empleos y ha puesto en riesgo a otras 32.000 plazas de trabajo, según estimaciones del Comité Empresarial Ecuatoriano.Ambos especialistas coinciden en que los efectos del arancel fueron profundamente negativos. Según Jaramillo, generó aumentos de costos para las empresas, limitó el comercio generando desempleo y aumentó la inflación. Algunos productos no fueron sustituidos, sino que simplemente ingresaban al mercado con un costo adicional, lo que actuó en perjuicio de ambas economías. Aunque la medida fue breve, sus secuelas persisten."Hay que alegrarse, pero no aplaudirla, porque no debió darse, que no haya durado más tiempo, porque hubiera acabado con efectos muy graves de ambos lados de la frontera. Tiempo limitado, efecto limitado aunque negativo", añade.¿Cumplimiento normativo o presión política?El Gobierno colombiano ha insistido en que el desmonte de los aranceles responde al cumplimiento de las sentencias y conminatorias de la Secretaría General de la CAN, que declaró que las medidas ecuatorianas vulneraban el Acuerdo de Cartagena. Esta tensión puso en riesgo la permanencia de Ecuador en la Comunidad Andina, empujando al país hacia una ruptura del proceso de integración regional en comercio exterior.Según declaraciones oficiales del Gobierno de Ecuador, la aplicación de la tasa a las importaciones sirvió como medida de presión para exigir reciprocidad en el control fronterizo y, como resultado directo, se registró una reducción del 33,3% en muertes violentas en las zonas de frontera."No creo que se haya revertido la decisión por cumplimiento de normas internacionales, sino por razones políticas y de impacto. El Gobierno entendió que de mantener esa medida del 100%, 70%, etc., el impacto hubiera sido muy negativo si es que hubiera durado más", señala Paredes.Jaramillo respalda esta lectura argumentando que la medida original tuvo otros intereses de mayor alcance."La medida nunca respondió a una medida planificada económica. Respondió a una necesidad política ante la incapacidad del Gobierno ecuatoriano de controlar su propia frontera y de tener resultados en el ámbito de la seguridad. Se generó una especie de enemigo externo para justificar su inoperancia en el control de su seguridad interna", sugiere el economista.El uso político de la economíaUn punto de gran preocupación para los expertos es la afectación a la imagen del país ante los inversionistas internacionales.Paredes concuerda, señalando una debilidad sistémica que evidencia no solo de Ecuador sino de muchas partes del mundo. Cada vez los gobiernos toman más decisiones apresuradas y con más intención de generar impactos 'noticiosos' y emotivos.Finalmente, Jaramillo critica la politización y ejemplifica cómo se dio la resolución del conflicto: "Se dio una llamada, incluso publicitada, una videoconferencia entre el presidente Noboa y uno de los candidatos que está disputando ahora el balotaje en Colombia. Y aquí es donde se arman estos relatos políticos y se corrobora el uso de herramientas de política económica, no para favorecer a las economías de ambos países, sino para fines proselitistas".El escenario futuro, según los expertos, requiere un retorno al pragmatismo, ya que la economía de países no debería obedecer a la afinidad entre mandatarios de Estado que finalmente son temporales, sino que tienen que estar a favor de los intereses generales de la población. Mientras tanto, el sector productivo espera que la eliminación del arancel permita recuperar parte del intercambio bilateral que sufrió una fuerte caída durante los meses de disputa y que poco a poco Ecuador recupere la confianza de los inversionistas a nivel regional e internacional.

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