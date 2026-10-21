Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261021/una-decision-ante-la-crisis-profunda-en-ecuador-que-ocurre-con-el-racionamiento-de-electricidad-1175531892.html
"Una decisión ante la crisis profunda en Ecuador": ¿qué ocurre con el racionamiento de electricidad?
"Una decisión ante la crisis profunda en Ecuador": ¿qué ocurre con el racionamiento de electricidad?
Sputnik Mundo
El anuncio inicial de una desconexión total de siete días para el sector industrial ecuatoriano, genera debate entre analistas sobre la vulnerabilidad de la... 21.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-21T01:20+0000
2026-10-21T02:15+0000
américa latina
ecuador
electricidad
quito
💬 opinión y análisis
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/09/1157377479_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_90456d1d5c42c19de360f28f8d92cfa7.png
Tras la difusión de un instructivo que obligaba a las empresas de alto y medio voltaje a reducir a cero su consumo de la red pública entre el 14 y el 20 de octubre, el Gobierno del país sudamericano corrigió el anuncio, desvinculó al funcionario responsable del documento por catalogarlo de "erróneo" y aclaró que la restricción no sería de varios días consecutivos.La alarma ante la posible medidaPese a la rectificación oficial, el episodio reavivó la incertidumbre en el sector productivo y puso en evidencia la tensión del sistema eléctrico ecuatoriano. El déficit superó los 1.800 megavatios (MW) originalmente a finales de 2024, al inicio de la crisis de estiaje. Para octubre de 2026, se sitúa en un rango aproximado entre 1.000 MW y más de 1.300 MW.El instructivo inicial generó alarma en las cámaras de la producción debido al elevado porcentaje de energía que consume el aparato productivo dentro de la demanda nacional."Entre la energía facturada por servicios y el sector industrial del país, en su conjunto, ocupa el 24,94% del total. El resto corresponde a los [ámbitos] residencial, comercial y al sistema del sector público", detalla en entrevista con Sputnik Guido Rivadeneira, economista y exgerente administrativo de la Empresa Eléctrica Quito.Por otro lado, es una medida que ha evidenciado debilidades del sistema, que cada vez pueden seguirse agravando."Es una evidencia de que el sistema eléctrico ecuatoriano no cuenta con suficiente respaldo para compensar la reducción de la generación hidroeléctrica. Esto nos obliga a revisar la planificación, el mantenimiento de las centrales y la incorporación de nueva generación", señala en una conversación con este medio Gabriel García Vega, tecnólogo y secretario general de la Asociación nacional de trabajadores de las empresas de energía y petróleo (ANTEP).Para el experto, la ciudadanía no puede esperar a que llegue el estiaje para descubrir que no hay suficiente energía. "Al desconectar a la industria, provocan la [salida] de 9.000 clientes, pero no están afectando a los más de seis millones de clientes residenciales porque estamos justamente en una época preelectoral", cuestiona el experto.Un "cuello de botella" térmicoUno de los mayores desencuentros entre las proyecciones oficiales y la realidad operativa es la inactividad de más de la mitad del parque térmico. Según los registros oficiales de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad ecuatoriana, el parque termoeléctrico cuenta con una potencia nominal instalada de 2.386 MW, pero en la práctica, la capacidad operativa real durante los períodos de estiaje oscila entre los 875 MW y los 1.100 MW.A estas limitaciones internas se suma la falta de certeza sobre el volumen de electricidad que Colombia podrá vender a Ecuador.El impacto en la economíaAunque el esquema de desconexión se redujo finalmente a entre 24 y 48 horas seguidas según la categoría, la interrupción intempestiva afecta los costos de producción, altera los compromisos de entrega e incide en la liquidez de las empresas."Si de la noche a la mañana, por decisión de publicidad y no por decisión técnica, se suspende [la electricidad], la afectación no solo es a la empresa: es al sector de exportación y, por lo tanto, a la disminución de posibilidad de ingresos de divisas", detalla Rivadeneira.El exfuncionario también advierte sobre el impacto directo en la fuerza laboral y las condiciones de vida de los hogares. Respecto al costo financiero global de la crisis, Rivadeneira señala que determinar la cifra exacta resulta prematuro, pero recuerda los antecedentes oficiales.¿Y la amenaza de racionamientos residenciales?A pesar de que el Ejecutivo ecuatoriano buscó blindar a los hogares concentrando los cortes en el parque industrial, entre el 14 y el 18 de octubre se registraron interrupciones imprevistas y fallas del suministro en varios sectores de Quito y otras ciudades.Para el experto, si las restricciones se prolongan, se puede reducir la producción de la industria, elevar los costos en los empresarios y, principalmente, poner en riesgo el empleo. Los trabajadores no deben asumir las consecuencias de los problemas estructurales del sistema eléctrico, dado que es una responsabilidad netamente de las autoridades."Si ya tienen planes de cortes, el Gobierno debe informar a la ciudadanía y entregar la planificación con tiempo, pero no tener que esperar a que la crisis se agudice, la solución requiere la diversificación de la matriz energética", concluye.
https://noticiaslatam.lat/20260917/estamos-muy-vulnerables-en-el-sector-energetico-ecuador-se-enfrenta-a-el-nino-y-la-falta-de-luz-de-1175084061.html
https://noticiaslatam.lat/20260910/mucho-petroleo-poca-retribucion-la-region-que-mas-riqueza-genera-en-ecuador-es-la-que-menos-recibe-1175005660.html
ecuador
quito
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Samantha Arias
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175234452_152:0:552:400_100x100_80_0_0_4ad4f2fefba5591a31137f33593bc778.png
Samantha Arias
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175234452_152:0:552:400_100x100_80_0_0_4ad4f2fefba5591a31137f33593bc778.png
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/09/1157377479_99:0:1059:720_1920x0_80_0_0_084d389455718cee63cc47a8d4666c07.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ecuador, electricidad, quito, 💬 opinión y análisis
ecuador, electricidad, quito, 💬 opinión y análisis

"Una decisión ante la crisis profunda en Ecuador": ¿qué ocurre con el racionamiento de electricidad?

01:20 GMT 21.10.2026 (actualizado: 02:15 GMT 21.10.2026)
© Foto : Cenace de EcuadorTorres eléctricas en Ecuador
Torres eléctricas en Ecuador - Sputnik Mundo, 1920, 21.10.2026
© Foto : Cenace de Ecuador
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Samantha Arias
Desde Ecuador
Todos los artículos
El anuncio inicial de una desconexión total de siete días para el sector industrial ecuatoriano, genera debate entre analistas sobre la vulnerabilidad de la matriz energética y la coordinación gubernamental.
Tras la difusión de un instructivo que obligaba a las empresas de alto y medio voltaje a reducir a cero su consumo de la red pública entre el 14 y el 20 de octubre, el Gobierno del país sudamericano corrigió el anuncio, desvinculó al funcionario responsable del documento por catalogarlo de "erróneo" y aclaró que la restricción no sería de varios días consecutivos.

La alarma ante la posible medida

Pese a la rectificación oficial, el episodio reavivó la incertidumbre en el sector productivo y puso en evidencia la tensión del sistema eléctrico ecuatoriano. El déficit superó los 1.800 megavatios (MW) originalmente a finales de 2024, al inicio de la crisis de estiaje. Para octubre de 2026, se sitúa en un rango aproximado entre 1.000 MW y más de 1.300 MW.
El instructivo inicial generó alarma en las cámaras de la producción debido al elevado porcentaje de energía que consume el aparato productivo dentro de la demanda nacional.
"Entre la energía facturada por servicios y el sector industrial del país, en su conjunto, ocupa el 24,94% del total. El resto corresponde a los [ámbitos] residencial, comercial y al sistema del sector público", detalla en entrevista con Sputnik Guido Rivadeneira, economista y exgerente administrativo de la Empresa Eléctrica Quito.

"No se trata de una medida paliativa ni eventual, sino de una decisión que responde a la crisis profunda que vive el país en el sector eléctrico, social, económico y político", ahonda.

Por otro lado, es una medida que ha evidenciado debilidades del sistema, que cada vez pueden seguirse agravando.
Apagones en Ecuador. - Sputnik Mundo, 1920, 17.09.2026
América Latina
"Estamos muy vulnerables en el sector energético": Ecuador se enfrenta a El Niño y la falta de luz de Colombia
17 de septiembre, 00:35 GMT
"Es una evidencia de que el sistema eléctrico ecuatoriano no cuenta con suficiente respaldo para compensar la reducción de la generación hidroeléctrica. Esto nos obliga a revisar la planificación, el mantenimiento de las centrales y la incorporación de nueva generación", señala en una conversación con este medio Gabriel García Vega, tecnólogo y secretario general de la Asociación nacional de trabajadores de las empresas de energía y petróleo (ANTEP).
Para el experto, la ciudadanía no puede esperar a que llegue el estiaje para descubrir que no hay suficiente energía. "Al desconectar a la industria, provocan la [salida] de 9.000 clientes, pero no están afectando a los más de seis millones de clientes residenciales porque estamos justamente en una época preelectoral", cuestiona el experto.

Un "cuello de botella" térmico

Uno de los mayores desencuentros entre las proyecciones oficiales y la realidad operativa es la inactividad de más de la mitad del parque térmico.
Según los registros oficiales de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad ecuatoriana, el parque termoeléctrico cuenta con una potencia nominal instalada de 2.386 MW, pero en la práctica, la capacidad operativa real durante los períodos de estiaje oscila entre los 875 MW y los 1.100 MW.

De acuerdo con datos oficiales, de los 1.650 megavatios de generación térmica firme que el Ministerio de Energía ecuatoriano dispuso incorporar de manera emergente para afrontar el estiaje, solo se han logrado añadir efectivamente en operación comercial entre 120 y 126,5 MW.

A estas limitaciones internas se suma la falta de certeza sobre el volumen de electricidad que Colombia podrá vender a Ecuador.
"No tenemos forma de garantizar que Colombia nos va a entregar energía, pese a que se ha dicho que sí nos van a entregar y vender, pero no sabemos qué cantidad de energía nos van a vender, tomando en cuenta que a ellos también les afecta el fenómeno de El Niño y el costo", advierte García.
Parque Yasuní, Amazonía - Sputnik Mundo, 1920, 10.09.2026
América Latina
Mucho petróleo, poca retribución: la región que más riqueza genera en Ecuador es la que menos recibe
10 de septiembre, 02:30 GMT

El impacto en la economía

Aunque el esquema de desconexión se redujo finalmente a entre 24 y 48 horas seguidas según la categoría, la interrupción intempestiva afecta los costos de producción, altera los compromisos de entrega e incide en la liquidez de las empresas.
"Si de la noche a la mañana, por decisión de publicidad y no por decisión técnica, se suspende [la electricidad], la afectación no solo es a la empresa: es al sector de exportación y, por lo tanto, a la disminución de posibilidad de ingresos de divisas", detalla Rivadeneira.
El exfuncionario también advierte sobre el impacto directo en la fuerza laboral y las condiciones de vida de los hogares. Respecto al costo financiero global de la crisis, Rivadeneira señala que determinar la cifra exacta resulta prematuro, pero recuerda los antecedentes oficiales.

"Hay disminución en el empleo, falta de producto que se vende al interior y también se frenan [los bienes] de exportación porque el [objeto] que iba a exportar tengo que descongelarlo y, por lo tanto, se daña. La pérdida será significativa en la compañía, en la industria y en el conjunto de la sociedad ecuatoriana", explica.

¿Y la amenaza de racionamientos residenciales?

A pesar de que el Ejecutivo ecuatoriano buscó blindar a los hogares concentrando los cortes en el parque industrial, entre el 14 y el 18 de octubre se registraron interrupciones imprevistas y fallas del suministro en varios sectores de Quito y otras ciudades.

"Las desconexiones industriales por sí solas no significan automáticamente que ya está solucionado el problema y que no habrá apagones en los hogares, pero sí demuestra que existe presión sobre el sistema porque es la forma de aliviar la energía que nos hace falta", opina el dirigente de ANTEP.

Para el experto, si las restricciones se prolongan, se puede reducir la producción de la industria, elevar los costos en los empresarios y, principalmente, poner en riesgo el empleo. Los trabajadores no deben asumir las consecuencias de los problemas estructurales del sistema eléctrico, dado que es una responsabilidad netamente de las autoridades.
"Si ya tienen planes de cortes, el Gobierno debe informar a la ciudadanía y entregar la planificación con tiempo, pero no tener que esperar a que la crisis se agudice, la solución requiere la diversificación de la matriz energética", concluye.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала