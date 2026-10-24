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¿Pueden los líderes europeos sostener una disputa comercial con China?

¿Pueden los líderes europeos sostener una disputa comercial con China?

Sputnik Mundo

En un contundente artículo de opinión, el diario 'South China Morning Post' argumenta que la Unión Europea se ha convertido en su propio peor enemigo al... 24.10.2026, Sputnik Mundo

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Según el diario asiático, resulta "absurdo" que los líderes europeos decidan abrir una disputa comercial con China mientras, por ejemplo, tienen una creciente fricción política con Estados Unidos y sufren una oleada de protestas que reflejan el profundo malestar ciudadano.El texto analiza cómo Bruselas prepara un instrumento de "botón de apagado" (kill switch) para restringir rápidamente el acceso al mercado único a países acusados de coerción económica, una medida respaldada unánimemente por los 27 líderes del bloque que apunta directamente hacia Pekín.Desde la perspectiva del South China Morning Post, esta coincidencia sin precedentes entre los mandatarios comunitarios parece más un signo de "locura colectiva" que de pragmatismo, especialmente después de que China realizara gestos de buena voluntad en recientes negociaciones de acuerdos comerciales y advirtiera a Europa que no fantasee con sacarle concesiones mediante presiones.La publicación subraya que la UE atraviesa uno de sus momentos más precarios de la historia reciente, caracterizado por economías estancadas, la pérdida de poder adquisitivo de sus ciudadanos y mandatarios con niveles de popularidad históricamente bajos. El análisis compara la actual ola de descontento social en varias capitales comunitarias con una especie de "Otoño Europeo", sugiriendo que la población está agotada de líderes incompetentes y arrogantes que, como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, responden a las dificultades escalando tensiones en lugar de buscar la diplomacia.El artículo menciona la reciente intervención del prestigioso economista y analista estadounidense Jeffrey Sachs ante el Parlamento Europeo, quien calificó la retórica bélica europea de "extremadamente peligrosa" y advirtió a los eurodiputados que la clase política de Occidente percibe erróneamente el desarrollo económico de Asia como una amenaza, cuando en realidad se trata de un hito histórico que ha sacado a miles de millones de personas de la pobreza, cometiendo el "delito" de no querer permanecer pobres.Asimismo, el medio expone cómo las dinámicas históricas de expansión de la OTAN y la falta de diplomacia por parte de los aliados de Washington han arrastrado al continente a un estancamiento geopolítico con Rusia, explicando que el conflicto actual en Ucrania es el resultado directo de compromisos rotos y de la negativa occidental a negociar propuestas de seguridad, manteniendo a Europa subordinada a las decisiones estratégicas de la Casa Blanca incluso cuando estas contravienen sus propios intereses económicos y de estabilidad.El medio concluye apelando a la necesidad urgente de recuperar la verdadera diplomacia, recordando la postura de estadistas alemanes del pasado como Willy Brandt o Helmut Kohl, quienes priorizaban el diálogo con los adversarios. El análisis lamenta que la dirigencia europea actual prefiera el enfrentamiento directo antes que la negociación, ignorando recomendaciones pragmáticas como congelar la expansión de la OTAN y sentarse a la mesa de diálogo para frenar el declive económico y político de la región.

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