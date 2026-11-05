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"Reequilibrio fundamental": el péndulo de la economía mundial vuelve a inclinarse hacia Asia, afirma un analista
"Reequilibrio fundamental": el péndulo de la economía mundial vuelve a inclinarse hacia Asia, afirma un analista
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Dos siglos de hegemonía de Europa y EEUU en la economía mundial han llegado a su fin como consecuencia del regreso de los principales motores del crecimiento a... 05.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-05T14:31+0000
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"Estamos asistiendo a un reequilibrio fundamental de la economía mundial, el más profundo y de mayor alcance de nuestra época, que se está produciendo entre Occidente y Asia", declaró Sachs durante el Foro Económico Internacional de Hongqiao, celebrado en el marco de la novena Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), en Shanghái.Destacó que "vivimos un periodo en el que el dominio occidental sobre la política y la economía mundiales ha llegado a su fin, después de aproximadamente 200 años de hegemonía".El economista señaló que, desde principios del siglo XIX hasta finales del XX, Europa y EEUU fueron, en mayor o menor medida, las principales potencias mundiales. Según explicó, para muchas personas la primacía occidental parecía un estado de cosas natural e inmutable.Según el profesor, la participación de Asia en la producción mundial cayó del 60% en 1820 al 20% en 1950. Sin embargo, el actual reequilibrio de fuerzas está devolviendo a Oriente su posición central en la economía mundial, concluyó.
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"Reequilibrio fundamental": el péndulo de la economía mundial vuelve a inclinarse hacia Asia, afirma un analista
Dos siglos de hegemonía de Europa y EEUU en la economía mundial han llegado a su fin como consecuencia del regreso de los principales motores del crecimiento a Asia, afirmó el economista estadounidense y director del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs.
"Estamos asistiendo a un reequilibrio fundamental de la economía mundial, el más profundo y de mayor alcance de nuestra época, que se está produciendo entre Occidente y Asia", declaró Sachs durante el Foro Económico Internacional de Hongqiao, celebrado en el marco de la novena Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), en Shanghái.
Destacó que "vivimos un periodo en el que el dominio occidental sobre la política y la economía mundiales ha llegado a su fin, después de aproximadamente 200 años de hegemonía".
El economista señaló que, desde principios del siglo XIX hasta finales del XX, Europa y EEUU fueron, en mayor o menor medida, las principales potencias mundiales. Según explicó, para muchas personas la primacía occidental parecía un estado de cosas natural e inmutable.
"Sin embargo, conocer la historia antigua bastaría para disipar esa convicción. Durante casi toda la historia de la que tenemos constancia y, sin duda, durante los últimos 2.000 años, el centro de la economía mundial y de la concentración de población se ha encontrado en Asia. India y China representaban conjuntamente entre el 40% y el 50% de la población mundial y entre el 40% y el 50% de la producción global", afirmó Sachs.
Según el profesor, la participación de Asia en la producción mundial cayó del 60% en 1820 al 20% en 1950. Sin embargo, el actual reequilibrio de fuerzas está devolviendo a Oriente su posición central en la economía mundial, concluyó.
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