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Europa "no tiene un objetivo claro" frente a China, afirma un medio
Europa "no tiene un objetivo claro" frente a China, afirma un medio
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El continente europeo carece actualmente de un objetivo claro, de una jerarquía de prioridades y de un consenso unificado sobre lo que realmente pretende... 23.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-23T06:12+0000
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De acuerdo con la nota, esta falta de rumbo se ha puesto de manifiesto tras una serie de medidas recientes, incluyendo la amenaza de un "interruptor de desconexión" comercial, debates parlamentarios críticos, misiones diplomáticas a Pekín y el anuncio de tres nuevos instrumentos de seguridad económica.Frente a este vacío político, contrasta el diario, China ha diseñado su política exterior basada en la paciencia estratégica: aplica presión, espera la reacción de Bruselas y posteriormente concede pequeñas contraofertas bajo sus propias condiciones. Mientras los líderes europeos presentan cada mecanismo de control como una victoria, Pekín evalúa metódicamente el umbral de tolerancia europeo, conociendo el precio real del Viejo Continente mejor que la propia Comisión Europea.La secuencia de tensiones recientes fue iniciada a principios de octubre por el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron al proponer un "interruptor de desconexión" para bloquear el acceso al mercado único. Esta medida es interpretada, apunta el medio, como una admisión de fracaso institucional, ya que, a pesar de las políticas de "reducción de riesgos" y la proliferación de herramientas comerciales desde 2019, el déficit comercial europeo con China no ha dejado de crecer.Por su parte, el Parlamento Europeo adoptó una postura de confrontación y de fuerte alineamiento con Washington, criticando severamente el apoyo de Pekín a Moscú. No obstante, el texto señala una contradicción geopolítica, dado que la Administración estadounidense mantiene relaciones comerciales y acuerdos de diésel con Rusia, evidenciando que las instituciones europeas a menudo responden a una realidad internacional que ya no existe.En el ámbito económico y automotriz, la reciente visita de una comisión europea a Pekín arrojó entendimientos sobre vehículos híbridos, aceites y tierras raras que alivian tensiones creadas por la propia Bruselas, apunta el artículo, que recuerda que la explosión de importaciones de autos híbridos chinos es consecuencia directa de vacíos en los aranceles previos, y las restricciones benefician principalmente a los márgenes de los grandes fabricantes tradicionales a costa de encarecer o limitar opciones más económicas para los europeos.El artículo concluye señalando que la insistencia del Consejo Europeo de la UE sobre la necesidad de abordar desequilibrios macroeconómicos mediante nuevas herramientas punitivas difícilmente intimiden a Pekín, debido a su lejanía temporal y falta de objetivos definidos. Para el diario, líderes como Macron y Merz están utilizando a China como un conveniente chivo expiatorio para justificar sus fallas internas y posponer reformas que podrían hacerlos todavía más impopulares en sus países.
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Europa "no tiene un objetivo claro" frente a China, afirma un medio

06:12 GMT 23.10.2026
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Sede de la UE en Bruselas - Sputnik Mundo, 1920, 23.10.2026
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El continente europeo carece actualmente de un objetivo claro, de una jerarquía de prioridades y de un consenso unificado sobre lo que realmente pretende obtener de Pekín o el costo que está dispuesta a pagar para conseguirlo, señala en un artículo el diario 'South China Morning Post'.
De acuerdo con la nota, esta falta de rumbo se ha puesto de manifiesto tras una serie de medidas recientes, incluyendo la amenaza de un "interruptor de desconexión" comercial, debates parlamentarios críticos, misiones diplomáticas a Pekín y el anuncio de tres nuevos instrumentos de seguridad económica.
Frente a este vacío político, contrasta el diario, China ha diseñado su política exterior basada en la paciencia estratégica: aplica presión, espera la reacción de Bruselas y posteriormente concede pequeñas contraofertas bajo sus propias condiciones. Mientras los líderes europeos presentan cada mecanismo de control como una victoria, Pekín evalúa metódicamente el umbral de tolerancia europeo, conociendo el precio real del Viejo Continente mejor que la propia Comisión Europea.
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Recursos energéticos: mientras Rusia y China acuerdan aumentar suministros, Europa 'se suicida'
31 de enero, 16:12 GMT
La secuencia de tensiones recientes fue iniciada a principios de octubre por el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron al proponer un "interruptor de desconexión" para bloquear el acceso al mercado único. Esta medida es interpretada, apunta el medio, como una admisión de fracaso institucional, ya que, a pesar de las políticas de "reducción de riesgos" y la proliferación de herramientas comerciales desde 2019, el déficit comercial europeo con China no ha dejado de crecer.
Por su parte, el Parlamento Europeo adoptó una postura de confrontación y de fuerte alineamiento con Washington, criticando severamente el apoyo de Pekín a Moscú. No obstante, el texto señala una contradicción geopolítica, dado que la Administración estadounidense mantiene relaciones comerciales y acuerdos de diésel con Rusia, evidenciando que las instituciones europeas a menudo responden a una realidad internacional que ya no existe.
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Ventas de vehículos chinos crecen en Europa y Bruselas busca cómo frenar su expansión
25 de junio, 12:40 GMT
En el ámbito económico y automotriz, la reciente visita de una comisión europea a Pekín arrojó entendimientos sobre vehículos híbridos, aceites y tierras raras que alivian tensiones creadas por la propia Bruselas, apunta el artículo, que recuerda que la explosión de importaciones de autos híbridos chinos es consecuencia directa de vacíos en los aranceles previos, y las restricciones benefician principalmente a los márgenes de los grandes fabricantes tradicionales a costa de encarecer o limitar opciones más económicas para los europeos.
El artículo concluye señalando que la insistencia del Consejo Europeo de la UE sobre la necesidad de abordar desequilibrios macroeconómicos mediante nuevas herramientas punitivas difícilmente intimiden a Pekín, debido a su lejanía temporal y falta de objetivos definidos.
Para el diario, líderes como Macron y Merz están utilizando a China como un conveniente chivo expiatorio para justificar sus fallas internas y posponer reformas que podrían hacerlos todavía más impopulares en sus países.
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