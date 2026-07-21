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Así es como el sello 'hecho en China' se ha convertido en un símbolo de alto valor, según un medio
Así es como el sello 'hecho en China' se ha convertido en un símbolo de alto valor, según un medio
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Según afirma el diario 'South China Morning Post', el esfuerzo de Pekín por ascender en la cadena de valor industrial continúa cobrando impulso, con las... 21.07.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el análisis del medio, el sector robótico y automotriz encabeza este avance. Cifras oficiales citadas por el medio señalan que los robots cuadrúpedos chinos representan cerca del 70% de las ventas mundiales, mientras que el país ha desarrollado más de 400 modelos de robots humanoides (más de la mitad del total global). Asimismo, en junio las exportaciones de robots alcanzaron casi 600 millones de dólares, destinándose más del 40% a la Unión Europea. Por su parte, los envíos al exterior de vehículos eléctricos híbridos enchufables se duplicaron, y las entregas hacia la UE se triplicaron, consolidando al bloque como su principal mercado. En ese sentido, la nota destaca que esta tendencia de crecimiento se extiende a todo el sector de manufactura avanzada.El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) del gigante asiático indicó al periódico que la fabricación de equipos aportó casi la mitad del crecimiento de las exportaciones industriales en el primer semestre. Pese a la hostilidad de Washington y Bruselas, la institución señaló que las ventajas de China en un sistema industrial completo y resiliente siguen siendo evidentes, adelantando que el próximo plan quinquenal priorizará un ecosistema de manufactura avanzada.En palabras de analistas consultados por el South China Morning Post, la etiqueta "Hecho en China" ha dejado de ser sinónimo de productos baratos como ocurría en el pasado. Un asesor argumentó al diario que el crecimiento exportador del país se ha concentrado en tecnología y bienes de alto valor agregado, impulsado por la planificación estatal, la capacidad de innovación y una intensa competencia interna que obliga a las empresas a reducir precios manteniendo estándares que igualan o superan a los occidentales.El South China Morning Post concluye resaltando el dominio de China en la transición energética y las industrias pesadas, registrando incrementos de más de un tercio en las exportaciones de turbinas eólicas y baterías de litio, junto a envíos automotrices que superaron los 5 millones de unidades y un control superior al 90% en el sector naval global.Para consolidar este liderazgo, añade la nota, Pekín busca extender su ventaja hacia la infraestructura de inteligencia artificial mediante el desarrollo de clústeres de computación y recursos energéticos.
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Así es como el sello 'hecho en China' se ha convertido en un símbolo de alto valor, según un medio

06:44 GMT 21.07.2026
© AP Photo / Andy WongLa gente pasa junto a un robot policial equipado con una cámara de videovigilancia en el estadio de un centro deportivo, en la provincia de Guangdong, China
La gente pasa junto a un robot policial equipado con una cámara de videovigilancia en el estadio de un centro deportivo, en la provincia de Guangdong, China - Sputnik Mundo, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Andy Wong
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Según afirma el diario 'South China Morning Post', el esfuerzo de Pekín por ascender en la cadena de valor industrial continúa cobrando impulso, con las exportaciones de productos locales como robots, vehículos eléctricos y equipos de fabricación avanzada registrando un rápido crecimiento en los principales mercados globales.
De acuerdo con el análisis del medio, el sector robótico y automotriz encabeza este avance. Cifras oficiales citadas por el medio señalan que los robots cuadrúpedos chinos representan cerca del 70% de las ventas mundiales, mientras que el país ha desarrollado más de 400 modelos de robots humanoides (más de la mitad del total global). Asimismo, en junio las exportaciones de robots alcanzaron casi 600 millones de dólares, destinándose más del 40% a la Unión Europea.

Por su parte, los envíos al exterior de vehículos eléctricos híbridos enchufables se duplicaron, y las entregas hacia la UE se triplicaron, consolidando al bloque como su principal mercado. En ese sentido, la nota destaca que esta tendencia de crecimiento se extiende a todo el sector de manufactura avanzada.
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El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) del gigante asiático indicó al periódico que la fabricación de equipos aportó casi la mitad del crecimiento de las exportaciones industriales en el primer semestre. Pese a la hostilidad de Washington y Bruselas, la institución señaló que las ventajas de China en un sistema industrial completo y resiliente siguen siendo evidentes, adelantando que el próximo plan quinquenal priorizará un ecosistema de manufactura avanzada.

En palabras de analistas consultados por el South China Morning Post, la etiqueta "Hecho en China" ha dejado de ser sinónimo de productos baratos como ocurría en el pasado. Un asesor argumentó al diario que el crecimiento exportador del país se ha concentrado en tecnología y bienes de alto valor agregado, impulsado por la planificación estatal, la capacidad de innovación y una intensa competencia interna que obliga a las empresas a reducir precios manteniendo estándares que igualan o superan a los occidentales.
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El South China Morning Post concluye resaltando el dominio de China en la transición energética y las industrias pesadas, registrando incrementos de más de un tercio en las exportaciones de turbinas eólicas y baterías de litio, junto a envíos automotrices que superaron los 5 millones de unidades y un control superior al 90% en el sector naval global.

Para consolidar este liderazgo, añade la nota, Pekín busca extender su ventaja hacia la infraestructura de inteligencia artificial mediante el desarrollo de clústeres de computación y recursos energéticos.
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