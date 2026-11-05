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Los intereses de Rusia en el conflicto ucraniano se garantizarán independientemente de la situación en EEUU, destaca el Kremlin
Los intereses de Rusia en el conflicto ucraniano se garantizarán independientemente de la situación en EEUU, destaca el Kremlin
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Rusia es un Estado soberano y la defensa de sus intereses no está vinculada a la situación en EEUU, precisó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 05.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-05T12:36+0000
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En este contexto, agregó que Moscú prefiere la vía pacífica, pero, mientras esto no sea posible, continuará la operación militar especial.Comentando los resultados de las elecciones de mitad de mandato en EEUU, señaló que el presidente estadounidense, Donald Trump, seguirá ejerciendo sus funciones y aplicando su política exterior, mientras que el resto es un asunto interno del país.El diésel ruso para EEUUEl combustible diésel acordado entre los Gobiernos de Rusia y EEUU encontrará a sus clientes, sostuvo Peskov.Al mismo tiempo, subrayó que no debe establecerse ninguna relación entre los resultados de las elecciones estadounidenses y el supuesto cambio de rumbo de los petroleros que transportaban gasóleo hacia EEUU.El 9 de octubre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica tras la cual el líder estadounidense anunció que Moscú suministraría de inmediato más de 300.000 toneladas de diésel a los mercados estadounidense y mundial, otras 500.000 toneladas en noviembre y un millón de toneladas más posteriormente. El primer petrolero con combustible zarpó de Rusia el 23 de octubre. El cuarto buque salió el 28 de octubre.
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Los intereses de Rusia en el conflicto ucraniano se garantizarán independientemente de la situación en EEUU, destaca el Kremlin
Rusia es un Estado soberano y la defensa de sus intereses no está vinculada a la situación en EEUU, precisó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"Los intereses de Rusia se garantizarán bien por la vía militar, mediante la continuación de la operación militar especial, bien por la vía pacífica, si en Kiev hay alguien que demuestre voluntad política y asuma la responsabilidad", aclaró.
En este contexto, agregó que Moscú prefiere la vía pacífica, pero, mientras esto no sea posible, continuará la operación militar especial.
Comentando los resultados de las elecciones de mitad de mandato
en EEUU, señaló que el presidente estadounidense, Donald Trump, seguirá ejerciendo sus funciones y aplicando su política exterior, mientras que el resto es un asunto interno del país.
El combustible diésel acordado entre los Gobiernos de Rusia y EEUU encontrará a sus clientes, sostuvo Peskov.
"Son envíos comerciales, por lo que sus detalles no pueden ser públicos. Todo ese diésel encontrará a sus compradores", aseveró el funcionario.
Al mismo tiempo, subrayó que no debe establecerse ninguna relación entre los resultados de las elecciones estadounidenses y el supuesto cambio de rumbo de los petroleros que transportaban gasóleo hacia EEUU.
El 9 de octubre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica
tras la cual el líder estadounidense anunció que Moscú suministraría de inmediato más de 300.000 toneladas de diésel a los mercados estadounidense y mundial, otras 500.000 toneladas en noviembre y un millón de toneladas más posteriormente. El primer petrolero con combustible zarpó de Rusia el 23 de octubre
. El cuarto buque salió el 28 de octubre.
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