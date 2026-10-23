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Primer petrolero con diésel ruso se dirige a Nueva York, según datos de seguimiento
Primer petrolero con diésel ruso se dirige a Nueva York, según datos de seguimiento
Sputnik Mundo
El primer buque cisterna que transporta gasóleo ruso ha zarpado rumbo a Estados Unidos, según los datos de seguimiento de buques. 23.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-23T09:49+0000
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El buque salió del puerto ruso de Primorsk, en la región de Leningrado, y se dirige a Nueva York. Transporta 326.800 barriles de productos petrolíferos y tiene un desplazamiento de 50.000 toneladas.Previamente, el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, anunció que la firma del contrato se encontraba en su fase final y que el petrolero zarparía el 22 de octubre. Asimismo, señaló que los suministros partirían de puertos marítimos rusos que ya exportaban productos petrolíferos, principalmente los situados en el mar Báltico.El 9 de octubre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de EEUU, Donald Trump, acordaron en una conversación telefónica el suministro de diésel ruso al mercado mundial.Posteriormente, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió una licencia que autoriza hasta el 7 de abril de 2027 las transacciones relacionadas con la venta, la entrega, la descarga y la importación de diésel de origen ruso.
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Primer petrolero con diésel ruso se dirige a Nueva York, según datos de seguimiento
El primer buque cisterna que transporta gasóleo ruso ha zarpado rumbo a Estados Unidos, según los datos de seguimiento de buques.
El buque salió del puerto ruso de Primorsk, en la región de Leningrado, y se dirige a Nueva York. Transporta 326.800 barriles de productos petrolíferos y tiene un desplazamiento de 50.000 toneladas.
Previamente, el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, anunció que la firma del contrato se encontraba en su fase final y que el petrolero zarparía el 22 de octubre. Asimismo, señaló que los suministros partirían de puertos marítimos rusos que ya exportaban productos petrolíferos, principalmente los situados en el mar Báltico.
El 9 de octubre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de EEUU, Donald Trump, acordaron en una conversación telefónica
el suministro de diésel ruso al mercado mundial.
Posteriormente, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió una licencia que autoriza hasta el 7 de abril de 2027 las transacciones relacionadas con la venta, la entrega, la descarga y la importación de diésel de origen ruso.
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