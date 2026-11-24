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La respuesta rusa a los ataques contra sus instalaciones energéticas es inevitable, asegura Putin
La respuesta rusa a los ataques contra sus instalaciones energéticas es inevitable, asegura Putin
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Rusia responderá a los ataques de Kiev contra su infraestructura energética, advirtió el presidente ruso, Vladímir Putin. Asimismo, destacó la estabilidad del... 24.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-24T15:58+0000
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Kiev no cesa en sus intentos de atacar las instalaciones petroleras rusas, a pesar del llamamiento directo del presidente de EEUU, Donald Trump, para que no lo haga, denunció.En este contexto, el presidente ruso exigió reforzar la protección de las instalaciones del sector energético y de combustibles.Además, apuntó que la escalada emprendida por Ucrania a principios de junio de este año que, según se anunció públicamente, duraría 40 días, no tiene la capacidad de causar un daño crucial a Rusia."Por nuestra parte, lo hemos dicho en más de una ocasión y somos conscientes de que la escalada iniciada por el enemigo a principios de junio de este año —y que, según se ha declarado públicamente, estaba prevista para durar 40 días— no es capaz de causarnos un daño crítico", aseguró Putin.
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La respuesta rusa a los ataques contra sus instalaciones energéticas es inevitable, asegura Putin
15:58 GMT 24.11.2026 (actualizado: 16:33 GMT 24.11.2026)
Noticia en desarrollo
Rusia responderá a los ataques de Kiev contra su infraestructura energética, advirtió el presidente ruso, Vladímir Putin. Asimismo, destacó la estabilidad del mercado interno de combustibles y aseguró que la escalada ucraniana no puede causar daños críticos al país.
Kiev no cesa en sus intentos de atacar las instalaciones petroleras rusas, a pesar del llamamiento directo del presidente de EEUU, Donald Trump, para que no lo haga, denunció.
"Todo sigue como si nada hubiera pasado. En este sentido, quiero señalar que las medidas de respuesta por nuestra parte son inevitables; todo el mundo debe saberlo", advirtió Putin.
En este contexto, el presidente ruso exigió reforzar la protección de las instalaciones del sector energético y de combustibles.
Además, apuntó que la escalada emprendida por Ucrania a principios de junio de este año que, según se anunció públicamente, duraría 40 días, no tiene la capacidad de causar un daño crucial a Rusia.
"Por nuestra parte, lo hemos dicho en más de una ocasión y somos conscientes de que la escalada iniciada por el enemigo a principios de junio de este año —y que, según se ha declarado públicamente, estaba prevista para durar 40 días— no es capaz de causarnos un daño crítico", aseguró Putin.
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