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"No dependemos de los cambios en el barómetro político de otros países": Cancillería rusa comenta las elecciones en EEUU

"No dependemos de los cambios en el barómetro político de otros países": Cancillería rusa comenta las elecciones en EEUU

Sputnik Mundo

La política exterior de Rusia, incluida su postura respecto a la solución del conflicto en Ucrania, no responde a consideraciones coyunturales ni depende de... 04.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-04T10:37+0000

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El diplomático subrayó que la línea de Rusia respecto a Ucrania, basada en principios y en la coherencia, al igual que el conjunto de su política exterior, "no responde a consideraciones coyunturales y, por supuesto, no depende de los cambios en el barómetro político de otros países".El Partido Demócrata logró hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato en EEUU del 3 de noviembre, al arrebatar a los republicanos siete escaños en el Senado y más de dos decenas en la Cámara de Representantes.Una de las principales sorpresas fue la victoria demócrata en estados tradicionalmente republicanos. En Texas, James Talarico derrotó a Ken Paxton; en Kansas, Adam Hamilton venció al senador en ejercicio Roger Marshall, y en Ohio, Sherrod Brown recuperó su escaño en el Senado. Los demócratas también ganaron en Iowa y en ambas Carolinas. En la Cámara de Representantes, lograron tres de los cuatro escaños de Iowa, todos ellos en manos republicanas antes de los comicios.El nuevo equilibrio de fuerzas complicará la agenda de Donald Trump durante los dos últimos años de su mandato. Los demócratas podrán bloquear iniciativas legislativas de la Casa Blanca, abrir investigaciones e influir en la confirmación de altos cargos. El presidente, no obstante, conservará el derecho de veto y la facultad de emitir órdenes ejecutivas.

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