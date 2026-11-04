"No dependemos de los cambios en el barómetro político de otros países": Cancillería rusa comenta las elecciones en EEUU
© Foto : Inteligencia artificialUn burro (Partido Demócrata) y un elefante (Partido Republicano) tiran de una cuerda en direcciones opuestas, y en primer plano, un oso está comiendo miel, sin prestar la más mínima atención a lo que está ocurriendo, imagen generada por IA
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La política exterior de Rusia, incluida su postura respecto a la solución del conflicto en Ucrania, no responde a consideraciones coyunturales ni depende de los cambios políticos en otros países, declaró a Sputnik el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. Comentó así los resultados de las elecciones de mitad de mandato en EEUU.
"Esperemos a conocer los resultados definitivos. Los sectores más activos del Partido Demócrata mantienen una postura marcadamente negativa hacia las relaciones con Rusia. No hay nada nuevo en ello", señaló Riabkov al ser preguntado sobre si los resultados electorales podrían complicar las relaciones entre Moscú y Washington, también en el contexto de la solución del conflicto ucraniano.
El diplomático subrayó que la línea de Rusia respecto a Ucrania, basada en principios y en la coherencia, al igual que el conjunto de su política exterior, "no responde a consideraciones coyunturales y, por supuesto, no depende de los cambios en el barómetro político de otros países".
"Trabajaremos de acuerdo con las directrices del presidente de Rusia", concluyó Riabkov.
El Partido Demócrata logró hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato en EEUU del 3 de noviembre, al arrebatar a los republicanos siete escaños en el Senado y más de dos decenas en la Cámara de Representantes.
Una de las principales sorpresas fue la victoria demócrata en estados tradicionalmente republicanos. En Texas, James Talarico derrotó a Ken Paxton; en Kansas, Adam Hamilton venció al senador en ejercicio Roger Marshall, y en Ohio, Sherrod Brown recuperó su escaño en el Senado. Los demócratas también ganaron en Iowa y en ambas Carolinas. En la Cámara de Representantes, lograron tres de los cuatro escaños de Iowa, todos ellos en manos republicanas antes de los comicios.
El nuevo equilibrio de fuerzas complicará la agenda de Donald Trump durante los dos últimos años de su mandato. Los demócratas podrán bloquear iniciativas legislativas de la Casa Blanca, abrir investigaciones e influir en la confirmación de altos cargos. El presidente, no obstante, conservará el derecho de veto y la facultad de emitir órdenes ejecutivas.
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