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Las elecciones de mitad de mandato en EEUU: ¿podrían cambiar el rumbo político de Washington?
Las elecciones de mitad de mandato en EEUU: ¿podrían cambiar el rumbo político de Washington?
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Este noviembre, Estados Unidos celebra elecciones de mitad de mandato, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y cerca de un... 03.11.2026, Sputnik Mundo
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Aunque Donald Trump no se juega la presidencia, los resultados podrían determinar el margen de maniobra de su Administración durante los dos últimos años de mandato.Sputnik te explica por qué estos comicios son clave para el futuro político de EEUU.
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Las elecciones de mitad de mandato en EEUU: ¿podrían cambiar el rumbo político de Washington?

18:10 GMT 03.11.2026
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Este noviembre, Estados Unidos celebra elecciones de mitad de mandato, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y cerca de un tercio del Senado.
Aunque Donald Trump no se juega la presidencia, los resultados podrían determinar el margen de maniobra de su Administración durante los dos últimos años de mandato.

Sputnik te explica por qué estos comicios son clave para el futuro político de EEUU.
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