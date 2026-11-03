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Las familias en Nicaragua acuden a los cementerios para honrar la memoria de sus difuntos | Fotos

Las familias en Nicaragua acuden a los cementerios para honrar la memoria de sus difuntos | Fotos

Sputnik Mundo

En Nicaragua, el Día de los Fieles Difuntos tiene una dimensión profundamente familiar y espiritual, que se desmarca de la espectacularización de la muerte... 03.11.2026, Sputnik Mundo

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Cada 2 de noviembre, miles de familias se movilizan para honrar a sus seres queridos en Nicaragua, en una jornada que, aunque no está declarada feriado nacional, conserva un significado especial en la vida cotidiana, destacó la copresidenta de esta nación, Rosario Murillo."Hoy es el día de celebrar la vida de nuestros seres queridos que Dios ha dispuesto en ese otro plano de eternidad luminosa, nuestro abrazo como gran familia nicaragüense en cantos, flores y oraciones", resaltó.Mantener vivo el recuerdoEn los panteones, la conmemoración se expresa a través de gestos sencillos que adquieren un profundo significado para las familias: limpiar las sepulturas, pintar las tumbas, colocar arreglos florales, elevar oraciones y permanecer junto a los restos de sus seres queridos durante varias horas.En el Cementerio General de Managua, la capitalina Yazmina Jiménez llegó para visitar la tumba de su madre. Como parte de la tradición, dedicó tiempo a limpiar y pintar el sepulcro, colocarle flores y reproducir las canciones que más le gustaban a su progenitora."Hace 32 años que falleció mi madre y siempre venimos aquí al cementerio. No hemos podido olvidar ese sentimiento, porque no se olvida", expresó a Sputnik. Para ella, la visita es un momento de nostalgia, pero también una oportunidad para mantener vivo el recuerdo de quien fue la figura central de su hogar.Esta relación entre memoria y tradición también se refleja en la movilización de familias enteras. Alicia Álvarez, procedente de la comarca Nejapa, a 13 kilómetros al sur de Managua, llegó al mismo cementerio capitalino a comprar flores para visitar la tumba de su madre, una costumbre que mantiene desde hace más de una década.La mujer describió la jornada como una experiencia emotiva que reúne a varias generaciones, desde los más pequeños hasta los adultos mayores, en una visita que culmina con una oración por el alma de sus difuntos.Las flores, entre la tradición y la actividad comercial"Sacás el dinerito de donde sea, porque vos tenés que llevar su florcita", relató Álvarez, quien destinó alrededor de 50 dólares a la compra de flores para esta conmemoración.La costumbre de enflorar las tumbas también genera un movimiento comercial en los alrededores de los cementerios, donde los vendedores ofrecen flores naturales y pequeños arreglos para las familias que acuden durante la jornada.Una parte de estos productos procede del oriental departamento de Masaya, donde comunidades rurales se dedican al cultivo de distintas variedades que posteriormente llegan a los mercados y puntos de venta de Managua.Yadira del Carmen Hernández, comerciante de la comarca Pacayita, explicó a Sputnik que este año invirtió unos 1.000 dólares para trasladarse a la capital a vender las flores que se cultivan en las fincas del municipio de Catarina.Una tradición vivaEn el cementerio del pueblo indígena de Monimbó, en la ciudad Masaya, la memoria de los antepasados también se honra al ritmo de la marimba y las expresiones folclóricas que forman parte de su identidad cultural.La tradicionalista del folclore, Martha Toribio, llevó el Baile de Negras a la tumba de su hijo como una forma de honrar su legado cultural.La jornada de este 2 de noviembre en Nicaragua también estuvo dedicada a honrar la memoria de los héroes y mártires de esta nación centroamericana. En Managua, las visitas y homenajes se extendieron al Mausoleo de la Plaza de la Revolución y a los cementerios de otras ciudades donde reposan los restos de héroes nacionales.

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