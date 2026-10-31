La Catrina monumental custodia la tradición del Día de Muertos en la capital de México | Video

La catrina es uno de los símbolos más emblemáticos del Día de Muertos, que se conmemora el 1 y 2 de noviembre. La imagen actual fue creada por el ilustrador José Guadalupe Posada a principios del siglo XX y originalmente se le conocía como "La Calavera Garbancera"; en aquella representación aparecía sin vestimenta y solo con un sombrero. Posteriormente, la figura fue adaptada a su versión actual.La construcción de la figura estuvo a cargo del Taller de Arte Xibalbá, bajo la dirección de Carlos Camilo Báez, y empleó a unas 140 personas, entre herreros, artistas textiles, electricistas, escultores, pintores y arquitectos.El Gobierno de la Ciudad de México señaló que la escultura representa una crítica a la vanidad, el clasismo y las falsas apariencias.La figura es la protagonista de la "Megaofrenda de Día de Muertos" del Zócalo, adornada con cientos de flores de cempasúchil, iluminación y diversas ilustraciones. El lugar se ha convertido en punto de visita para mexicanos y extranjeros que buscan disfrutar de la tradición. La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, encendió la iluminación decorativa que acompañará a esta gran catrina.
La capital mexicana logró batir un récord Guinness al instalar una catrina monumental de más de 33 metros de altura en el emblemático Zócalo, a pocos días de la celebración del Día de Muertos. La marca previa era de 28 metros y pertenecía a una figura construida en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco (occidente).
La catrina es uno de los símbolos más emblemáticos del Día de Muertos, que se conmemora el 1 y 2 de noviembre. La imagen actual fue creada por el ilustrador José Guadalupe Posada a principios del siglo XX y originalmente se le conocía como "La Calavera Garbancera"; en aquella representación aparecía sin vestimenta y solo con un sombrero. Posteriormente, la figura fue adaptada a su versión actual.
La construcción de la figura estuvo a cargo del Taller de Arte Xibalbá, bajo la dirección de Carlos Camilo Báez, y empleó a unas 140 personas, entre herreros, artistas textiles, electricistas, escultores, pintores y arquitectos.
El Gobierno de la Ciudad de México señaló que la escultura representa una crítica a la vanidad, el clasismo y las falsas apariencias.
La figura es la protagonista de la "Megaofrenda de Día de Muertos" del Zócalo, adornada con cientos de flores de cempasúchil, iluminación y diversas ilustraciones. El lugar se ha convertido en punto de visita para mexicanos y extranjeros que buscan disfrutar de la tradición. La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, encendió la iluminación decorativa que acompañará a esta gran catrina.
"Siento muy bonito al venir aquí a la explanada del Zócalo; creo que es un espacio con mucha cultura. Creo que hay mucha historia aquí, (...) es un lugar donde podemos ver a muchas personas de diferentes partes del mundo [...] tener esta riqueza como mexicanos, ver tantos colores, tantas personas que lo están disfrutando de maneras diferentes, pero con un mismo fin", dijo a Sputnik Yair Castañón, un asistente a la plaza.
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