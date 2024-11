https://noticiaslatam.lat/20241110/bolivia-celebra-la-fiesta-de-las-natitas-las-calaveras-que-reciben-ofrendas-y-cumplen-deseos-1158915189.html

Bolivia celebra la fiesta de las "ñatitas", las calaveras que reciben ofrendas y cumplen deseos

Bolivia celebra la fiesta de las "ñatitas", las calaveras que reciben ofrendas y cumplen deseos

Este 8 de noviembre, el cementerio de la ciudad de La Paz reunió a una tribu muy especial: los coleccionistas de calaveras. Esta tradición, que data de tiempos precolombinos, lleva a sus cultores a reunir desde uno hasta decenas de cráneos humanos, a los cuales dan un espacio especial en la casa, donde les encienden velas y les brindan ofrendas como cigarros y alcohol. Los poseedores de "ñatitas" están convencidos de que deben ganar la gracia de las osamentas, que también reciben nombres. Gozar de sus favores, afirman, les asegura una vida de prosperidad.En Bolivia le dicen "ñata" o "ñato" a quienes tienen la nariz poco prominente, razón por la que se les da este apodo a las calaveras. Su fiesta tiene lugar una semana después del Día de los Muertos, el 1 y 2 de noviembre de cada año. Salvando sus distancias y transformaciones con el paso del tiempo, ambas festividades tienen puntos en común. El principal es que se celebran en el mes en que empieza la época de lluvias, por lo cual están emparentadas con el calendario agrícola de la región.Ambas tradiciones tienen una similitud fundamental: dan por sentado que luego de la vida comienza una nueva. Al mundo de los fallecidos le faltarían amplios beneficios que ofrece la terrenalidad, por eso los espíritus de las calacas y de los muertos queridos tienen algunas horas al año para volver a este plano."Son almitas olvidadas"Joselyn y su esposo llegaron al cementerio cargados con sus nueve "ñatitas", cada una en su respectiva caja: "Vinimos con ellas a escuchar misa, después les regalamos estas coronitas de flores. Los que pasan les dejan cigarros, velas. Como son almitas, la gente viene a pedirles", relató a Sputnik.A diferencia de las almas que vuelven con sus familias en el Día de los Muertos, las calaveras "son almitas olvidadas". Muchas veces se las heredan de generación en generación. A veces se cruzan fortuitamente en el camino de quienes serán sus dueños."Estas nueve son de mi esposo. Él trabaja con ellas", lo que quiere decir que recibe un estipendio por ponerlas a consulta de quienes buscan respuestas en estas osamentas. Sus dueños les ponen anteojos o bolitas de algodón en lugar de ojos, también lucen sombreros y hasta pelucas.Como suele pasar con los temas de inframundo, las "ñatitas" ayudan a hacer el bien, pero también pueden causar daños y males: "Con mi esposo solo trabajamos buenos deseos, nada malo. Hay quienes trabajan con lo malo. Hay que saber para dónde ir, porque también te pueden 'soplar' las 'ñatitas'".Existe la creencia de que las "ñatitas" pueden emitir un soplido al oído de algunas personas, que caen en desgracia debido a la posesión por estas entidades.Joselyn explicó que 3 de sus 9 calaveras fueron heredadas de su suegro, quien falleció y delegó a su hijo el cuidado de sus óseos tesoros.En el caso de las seis restantes, "las almitas te buscan. Por ejemplo, Rudy, que es de mi esposo, ha venido porque un señor la encontró en un viejo cajón y no quería hacerse cargo de ella".Su esposo sometió a la calaca a un tratamiento de ch'allas (ofrendas) y "velación" hasta que tuvo un sueño con ella. "La 'ñatita' se presenta en sueños y dice cuál es su nombre. También cuenta si era estudiante, médico, policía, viejito o señora".Alegría y muertePor los pasillos del cementerio de La Paz circulaban mariachis con guitarras y trompetas, jóvenes con gustos por lo esotérico, ancianas de toda edad fumando junto a sus amadas y distinguidas calaveras. La música, el alcohol, las flores y la comida no podían faltar en esta celebración.Óscar Arteaga llegó con sus 37 "ñatitas", cada una con su caja de madera y rebosantes de flores. "En este día celebramos a las almas benditas, a las cuales se ha pedido protección, dinero, fortuna, éxito, salud, por todo el resto del año".Arteaga acudió vestido elegantemente de negro y con gafas haciendo juego: "Todas han venido regaladas. Es la tradición que tenemos acá: te tienen que regalar".El joven se siente obligado a atenderlas: "Tenemos la creencia de que si las cuidas, es decir, les pones velas, coca, cigarros, licor, ellas te cuidan y te dan lo que deseas y necesitas. Pero si haces todo lo contrario, te traen mala suerte, enfermedades, pobreza".Arteaga explicó que este culto es muy antiguo: "Se originó en tiempos incaicos. Ellos pensaban que la muerte no era el fin, sino el comienzo de una nueva vida".Y comentó que en el más allá a menudo los muertos tienen necesidades. "Por eso en ciertas fechas se les da ofrendas, comidas, dulces, licor, agua, para que no les falte nada en el otro mundo".Al ser cuestionado sobre si aceptaría convertirse en la "ñatita" de alguna familia, Arteaga dijo que "siempre pido que a mí no me saquen solo la cabeza. Conserven mi cuerpo entero y para estas fechas sáquenme, vístanme lindo y que la gente venga a mí con los mejores licores, comida, cerveza, ropa. Pídanme favores, que todo se va a cumplir".

