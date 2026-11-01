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Una fiesta entre dos mundos: así se vive el Día de Muertos en México
Una fiesta entre dos mundos: así se vive el Día de Muertos en México
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Cada año, México celebra el Día de Muertos, convirtiéndose en un escenario lleno de color, música y tradición. Las familias rinden homenaje a sus seres... 01.11.2026, Sputnik Mundo
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Una fiesta entre dos mundos: así se vive el Día de Muertos en México
16:30 GMT 01.11.2026 (actualizado: 17:32 GMT 01.11.2026)
Cada año, México celebra el Día de Muertos, convirtiéndose en un escenario lleno de color, música y tradición. Las familias rinden homenaje a sus seres queridos difuntos con altares, ofrendas, comida típica y festejos que simbolizan el reencuentro entre los vivos y quienes ya partieron.
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