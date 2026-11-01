https://noticiaslatam.lat/20261101/es-mas-humano-una-familia-en-mexico-protege-el-arte-del-papel-picado--video-1175682225.html

"Es más humano": una familia en México protege el arte del papel picado | Video

"Es más humano": una familia en México protege el arte del papel picado | Video

Sputnik Mundo

El papel picado es una de las artesanías más características de la cultura mexicana en el mundo, destacable por sus diseños variados, colores llamativos y su... 01.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-01T01:02+0000

2026-11-01T01:02+0000

2026-11-01T01:04+0000

américa latina

sociedad

méxico

eeuu

inglaterra

🎭 arte y cultura

día de los muertos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1e/1175683860_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_a62a99613be0aa6e1c1d2f8dde7fb33b.jpg

La temporada más alta de venta del papel picado se concentra entre octubre y noviembre, en vísperas del festejo del Día de Muertos. Ante ello, los artesanos se han visto obligados a innovar con piezas personalizadas para ofrecer durante todo el año."Es más humano"Este no es el único reto que este oficio ancestral enfrenta. Los productores también deben hacer frente a la producción en masa con máquinas de corte láser, que ofrecen figuras más detalladas y uniformes, aunque sin su característica personalización. La familia Torres se ha dedicado a la producción y venta de esta artesanía desde hace 39 años, pasando de generación en generación y explotando al máximo la gama de colores que permite lucir el papel picado, desde el blanco hasta el rosa mexicano, contabilizando así más de 7.000 diseños los que han creado. Su labor ha llegado a países como Estados Unidos, Inglaterra y Australia.Seguir la tradiciónSi bien la diferencia entre el papel picado que se produce en masa y el elaborado de manera artesanal puede pasar desapercibida a simple vista, al observar el producto de manera más detenida resaltan las características que le dan su valor a la producción manual.La pasión por el oficio sigue presente en la familia Torres, que ha buscado impartir cursos para niños y adultos, compartiendo sus conocimientos sobre la fabricación del papel picado, así como el valor del arte mexicano.

https://noticiaslatam.lat/20251027/1167937417.html

méxico

eeuu

inglaterra

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Angélica Sánchez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1e/1175683492_0:0:960:960_100x100_80_0_0_10c9388a482ae4d4d533dcbdaada6d0c.jpg

Angélica Sánchez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1e/1175683492_0:0:960:960_100x100_80_0_0_10c9388a482ae4d4d533dcbdaada6d0c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Sánchez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1e/1175683492_0:0:960:960_100x100_80_0_0_10c9388a482ae4d4d533dcbdaada6d0c.jpg

sociedad, méxico, eeuu, inglaterra, 🎭 arte y cultura, día de los muertos