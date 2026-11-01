"Es más humano": una familia en México protege el arte del papel picado | Video

La temporada más alta de venta del papel picado se concentra entre octubre y noviembre, en vísperas del festejo del Día de Muertos. Ante ello, los artesanos se han visto obligados a innovar con piezas personalizadas para ofrecer durante todo el año."Es más humano"Este no es el único reto que este oficio ancestral enfrenta. Los productores también deben hacer frente a la producción en masa con máquinas de corte láser, que ofrecen figuras más detalladas y uniformes, aunque sin su característica personalización. La familia Torres se ha dedicado a la producción y venta de esta artesanía desde hace 39 años, pasando de generación en generación y explotando al máximo la gama de colores que permite lucir el papel picado, desde el blanco hasta el rosa mexicano, contabilizando así más de 7.000 diseños los que han creado. Su labor ha llegado a países como Estados Unidos, Inglaterra y Australia.Seguir la tradiciónSi bien la diferencia entre el papel picado que se produce en masa y el elaborado de manera artesanal puede pasar desapercibida a simple vista, al observar el producto de manera más detenida resaltan las características que le dan su valor a la producción manual.La pasión por el oficio sigue presente en la familia Torres, que ha buscado impartir cursos para niños y adultos, compartiendo sus conocimientos sobre la fabricación del papel picado, así como el valor del arte mexicano.
El papel picado es una de las artesanías más características de la cultura mexicana en el mundo, destacable por sus diseños variados, colores llamativos y su producción manual que, con el paso de los años y la integración de nuevas tecnologías, comienza a enfrentar retos para preservar su fabricación tradicional.
La temporada más alta de venta del papel picado se concentra entre octubre y noviembre, en vísperas del festejo del Día de Muertos. Ante ello, los artesanos se han visto obligados a innovar con piezas personalizadas para ofrecer durante todo el año.
🇲🇽💀🏵 "Es más humano": una familia en México protege de generación en generación el arte del papel picado
✂️ El papel picado es una de las artesanías más características de la cultura mexicana en el mundo, llamativo por sus diseños variados, colores llamativos y su producción manual que, con el paso de los años y la integración de nuevas tecnologías, comienza a enfrentar retos para preservar su fabricación tradicional.
🗣 "De cierta manera nos gusta más realizarlo a mano porque es más humano […] Primero las máquinas son bastante caras, tampoco es una producción económica, hay que invertir mucho dinero", dijo a Sputnik Yuriria Torres, artesana de papel picado.
🌐 Su familia se ha dedicado a la producción y venta de esta artesanía desde hace 39 años, pasando de generación en generación y explotando al máximo la gama de colores que permite lucir el papel picado, desde el blanco hasta el rosa mexicano, contabilizando así más de 7.000 diseños los que han creado. Su labor ha llegado a países como Estados Unidos, Inglaterra y Australia.
Este no es el único reto que este oficio ancestral enfrenta. Los productores también deben hacer frente a la producción en masa con máquinas de corte láser, que ofrecen figuras más detalladas y uniformes, aunque sin su característica personalización.
"De cierta manera nos gusta más realizarlo a mano porque es más humano […] Primero las máquinas son bastante caras, tampoco es una producción económica, hay que invertir mucho dinero", dijo a Sputnik Yuriria Torres, artesana de papel picado.
La familia Torres se ha dedicado a la producción y venta de esta artesanía desde hace 39 años, pasando de generación en generación y explotando al máximo la gama de colores que permite lucir el papel picado, desde el blanco hasta el rosa mexicano, contabilizando así más de 7.000 diseños los que han creado. Su labor ha llegado a países como Estados Unidos, Inglaterra y Australia.
Si bien la diferencia entre el papel picado que se produce en masa y el elaborado de manera artesanal puede pasar desapercibida a simple vista, al observar el producto de manera más detenida resaltan las características que le dan su valor a la producción manual.
"Se ve en el corte el papel, por ejemplo, hecho a láser es muy detallado, pero es muy pequeño, se ven cortes más definidos. Pero sí se nota como la presión del papel en los diseños", explicó Yuriria.
La pasión por el oficio sigue presente en la familia Torres, que ha buscado impartir cursos para niños y adultos, compartiendo sus conocimientos sobre la fabricación del papel picado, así como el valor del arte mexicano.
"Aquí en México nos gusta que pues sobre todo darnos cuenta que las artesanías nos dan identidad y estar orgullosos de ello", concluyó.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).