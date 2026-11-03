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¿Cuál es el estado de la popularidad de Trump en EEUU ante las elecciones de medio mandato?

¿Cuál es el estado de la popularidad de Trump en EEUU ante las elecciones de medio mandato?

Sputnik Mundo

De acuerdo con la más reciente encuesta realizada por Ipsos, el 46% de los votantes registrados señalaron que darán su voto a los demócratas, frente a un 38%... 03.11.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, el estudio levantado en días recientes apunta que la aprobación a la Administración Trump es de apenas un 32%, tan solo un punto arriba de lo registrado hace un par de semanas. El sondeo, realizado a 1.765 adultos vía telefónica, también señala que el 50% de los consultados aseveró que su voto era en contra de Trump, el 13% señaló que a favor del actual presidente, mientras que el 33% dijo que no era un factor determinante. Pese a estos números, la encuesta indica que la contienda entre demócratas y republicanos podría estar ajustándose, pues la ventaja de ocho puntos porcentuales para los demócratas fue menor que hace una semana, cuando estos lideraban por 11. Este 3 de noviembre, alrededor de 250 millones de estadounidenses están llamados a votar —se calcula que el 10% ya lo hizo por correo— para renovar la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado, además de elegir los gobernadores de 36 estados y tres territorios no incorporados, junto a miles de cargos en las legislaturas locales.La organización Decision Desk HQ sostuvo hace apenas unos días que los demócratas podrían ganar en 22 de las 36 gubernaturas que se votarán. Adicionalmente, los demócratas también podrían ganar en Georgia y Nevada, aunque en estos estados el pronóstico aún es reservado, pues las encuestas muestran una diferencia de uno o dos puntos.

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