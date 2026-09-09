Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260909/el-kremlin-ve-la-posibilidad-de-celebrar-una-cumbre-entre-rusia-china-y-eeuu-en-el-marco-de-la-apec-1174995034.html
El Kremlin ve la posibilidad de celebrar una cumbre entre Rusia, China y EEUU en el marco de la APEC
El Kremlin ve la posibilidad de celebrar una cumbre entre Rusia, China y EEUU en el marco de la APEC
Sputnik Mundo
El Kremlin no descartó un posible encuentro entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping... 09.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-09T12:45+0000
2026-09-09T12:45+0000
internacional
rusia
china
eeuu
apec
vladímir putin
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/01/1158703020_330:0:3971:2048_1920x0_80_0_0_e665173af620dfad294feb91eb4688ea.jpg
Desde Moscú confirmaron con anterioridad que el presidente ruso, Vladímir Putin, encabezaría la delegación del país en la próxima cumbre de APEC.Establecido en 1989, APEC es una plataforma de cooperación económica compuesta por 21 economías de la cuenca del Pacífico, considerada la región más dinámica del mundo.El intercambio de los presos entre Rusia y EEUUPeskov recordó que, a petición del mandatario estadounidense, Donald Trump, por decisión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, "fue liberado un ciudadano estadounidense que cumplía condena".Trump anunció el pasado 11 de agosto el regreso a EEUU de Robert Gilman, un exmarine estadounidense que se encontraba encarcelado en Rusia desde 2022 por agredir a un policía.Trump agradeció además en esa ocasión a su enviado especial para Misiones de Paz, Steve Witkoff, al Enviado Especial para la Respuesta a Rehenes, Adam Boehler, al Director Superior de Contraterrorismo, Sebastian Gorka, y a su yerno Jared Kushner, así como a todos los que hicieron posible el regreso de Gilman.Putin se reunió el pasado 5 de septiembre en el Kremlin con los emisarios estadounidenses Witkoff y Kushner.El mercado energéticoEl rechazo de los países europeos al gas de Rusia y su posterior adquisición a tarifas considerablemente más elevadas afecta gravemente a sus propios sistemas económicos, afirmó el portavoz del Kremlin.Horas antes, las cotizaciones del gas en el mercado mayorista europeo superaron la barrera de los 950 dólares por cada 1.000 metros cúbicos, marcando su nivel más alto desde el 23 de diciembre de 2022.En diciembre pasado, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre un nuevo reglamento destinado a eliminar gradualmente las importaciones de gas natural licuado (GNL) y el trasegado por tuberías, procedentes de Rusia.Se prevé que la medida se implementará por etapas. La prohibición total de adquirir el GNL ruso entrará en vigor a finales de 2026, y la del gas transportado por tuberías, a partir de otoño boreal de 2027.La decisión de la UE ha causado grietas en el bloque regional. En concreto, Eslovaquia tachó de perjudicial para la competitividad europea la intención de la UE de prohibir por completo la energía rusa.Rusia ha afirmado en más de una ocasión que Occidente cometió un grave error al negarse a adquirir sus hidrocarburos, por lo que caerá en una dependencia aún más fuerte y más costosa y se verá obligado a comprar el mismo petróleo y gas rusos, pero a mediadores y a precios más altos.
https://noticiaslatam.lat/20260905/las-conversaciones-de-putin-con-witkoff-y-kushner-fueron-sustanciales-constructivas-y-francas-1174956529.html
https://noticiaslatam.lat/20260908/sin-gas-en-enero-alemania-afronta-un-escenario-critico-ante-un-invierno-severo-advierten-medios-1174980104.html
china
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/01/1158703020_785:0:3516:2048_1920x0_80_0_0_ce4a96858b57651f1f58dfb11b5de0cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, china, eeuu, apec, vladímir putin
rusia, china, eeuu, apec, vladímir putin

El Kremlin ve la posibilidad de celebrar una cumbre entre Rusia, China y EEUU en el marco de la APEC

12:45 GMT 09.09.2026
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoTorre Spasskaya del Kremlin de Moscú y Catedral de San Basilio
Torre Spasskaya del Kremlin de Moscú y Catedral de San Basilio - Sputnik Mundo, 1920, 09.09.2026
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Síguenos en
El Kremlin no descartó un posible encuentro entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, al margen de la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de septiembre.
"Ya antes se mencionó también esa posibilidad y habrá oportunidad", aseveró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una comparecencia ante la prensa.
Desde Moscú confirmaron con anterioridad que el presidente ruso, Vladímir Putin, encabezaría la delegación del país en la próxima cumbre de APEC.
Establecido en 1989, APEC es una plataforma de cooperación económica compuesta por 21 economías de la cuenca del Pacífico, considerada la región más dinámica del mundo.

El intercambio de los presos entre Rusia y EEUU

Peskov recordó que, a petición del mandatario estadounidense, Donald Trump, por decisión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, "fue liberado un ciudadano estadounidense que cumplía condena".
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 05.09.2026
Internacional
Las conversaciones de Putin con Witkoff y Kushner fueron "sustanciales, constructivas y francas": Kremlin
5 de septiembre, 22:24 GMT
Trump anunció el pasado 11 de agosto el regreso a EEUU de Robert Gilman, un exmarine estadounidense que se encontraba encarcelado en Rusia desde 2022 por agredir a un policía.
"El tema del intercambio de detenidos, arrestados y condenados entre Rusia y EEUU también sigue sobre la mesa, este tema está constantemente en la agenda de los contactos ruso-estadounidenses, en particular en el nivel más alto. (...) Este trabajo continúa", enfatizó Peskov.
Trump agradeció además en esa ocasión a su enviado especial para Misiones de Paz, Steve Witkoff, al Enviado Especial para la Respuesta a Rehenes, Adam Boehler, al Director Superior de Contraterrorismo, Sebastian Gorka, y a su yerno Jared Kushner, así como a todos los que hicieron posible el regreso de Gilman.
Putin se reunió el pasado 5 de septiembre en el Kremlin con los emisarios estadounidenses Witkoff y Kushner.

El mercado energético

El rechazo de los países europeos al gas de Rusia y su posterior adquisición a tarifas considerablemente más elevadas afecta gravemente a sus propios sistemas económicos, afirmó el portavoz del Kremlin.
Horas antes, las cotizaciones del gas en el mercado mayorista europeo superaron la barrera de los 950 dólares por cada 1.000 metros cúbicos, marcando su nivel más alto desde el 23 de diciembre de 2022.
"Por ahora vemos que los europeos se están causando daño a sí mismos, a su economía y a sus ciudadanos, comprando gas en el mercado spot a un precio que supera con creces el precio del gas ruso por tubería", dijo Peskov.
En diciembre pasado, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre un nuevo reglamento destinado a eliminar gradualmente las importaciones de gas natural licuado (GNL) y el trasegado por tuberías, procedentes de Rusia.
El gas se quema en un quemador de una cocina doméstica - Sputnik Mundo, 1920, 08.09.2026
Economía
¿Sin gas en enero? Alemania afronta un escenario crítico ante un invierno severo, advierten medios
ayer, 13:10 GMT
Se prevé que la medida se implementará por etapas. La prohibición total de adquirir el GNL ruso entrará en vigor a finales de 2026, y la del gas transportado por tuberías, a partir de otoño boreal de 2027.
La decisión de la UE ha causado grietas en el bloque regional. En concreto, Eslovaquia tachó de perjudicial para la competitividad europea la intención de la UE de prohibir por completo la energía rusa.
Rusia ha afirmado en más de una ocasión que Occidente cometió un grave error al negarse a adquirir sus hidrocarburos, por lo que caerá en una dependencia aún más fuerte y más costosa y se verá obligado a comprar el mismo petróleo y gas rusos, pero a mediadores y a precios más altos.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала