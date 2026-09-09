El Kremlin ve la posibilidad de celebrar una cumbre entre Rusia, China y EEUU en el marco de la APEC
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoTorre Spasskaya del Kremlin de Moscú y Catedral de San Basilio
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El Kremlin no descartó un posible encuentro entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, al margen de la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de septiembre.
"Ya antes se mencionó también esa posibilidad y habrá oportunidad", aseveró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una comparecencia ante la prensa.
Desde Moscú confirmaron con anterioridad que el presidente ruso, Vladímir Putin, encabezaría la delegación del país en la próxima cumbre de APEC.
Establecido en 1989, APEC es una plataforma de cooperación económica compuesta por 21 economías de la cuenca del Pacífico, considerada la región más dinámica del mundo.
El intercambio de los presos entre Rusia y EEUU
Peskov recordó que, a petición del mandatario estadounidense, Donald Trump, por decisión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, "fue liberado un ciudadano estadounidense que cumplía condena".
Trump anunció el pasado 11 de agosto el regreso a EEUU de Robert Gilman, un exmarine estadounidense que se encontraba encarcelado en Rusia desde 2022 por agredir a un policía.
"El tema del intercambio de detenidos, arrestados y condenados entre Rusia y EEUU también sigue sobre la mesa, este tema está constantemente en la agenda de los contactos ruso-estadounidenses, en particular en el nivel más alto. (...) Este trabajo continúa", enfatizó Peskov.
Trump agradeció además en esa ocasión a su enviado especial para Misiones de Paz, Steve Witkoff, al Enviado Especial para la Respuesta a Rehenes, Adam Boehler, al Director Superior de Contraterrorismo, Sebastian Gorka, y a su yerno Jared Kushner, así como a todos los que hicieron posible el regreso de Gilman.
Putin se reunió el pasado 5 de septiembre en el Kremlin con los emisarios estadounidenses Witkoff y Kushner.
El mercado energético
El rechazo de los países europeos al gas de Rusia y su posterior adquisición a tarifas considerablemente más elevadas afecta gravemente a sus propios sistemas económicos, afirmó el portavoz del Kremlin.
Horas antes, las cotizaciones del gas en el mercado mayorista europeo superaron la barrera de los 950 dólares por cada 1.000 metros cúbicos, marcando su nivel más alto desde el 23 de diciembre de 2022.
"Por ahora vemos que los europeos se están causando daño a sí mismos, a su economía y a sus ciudadanos, comprando gas en el mercado spot a un precio que supera con creces el precio del gas ruso por tubería", dijo Peskov.
En diciembre pasado, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre un nuevo reglamento destinado a eliminar gradualmente las importaciones de gas natural licuado (GNL) y el trasegado por tuberías, procedentes de Rusia.
Se prevé que la medida se implementará por etapas. La prohibición total de adquirir el GNL ruso entrará en vigor a finales de 2026, y la del gas transportado por tuberías, a partir de otoño boreal de 2027.
La decisión de la UE ha causado grietas en el bloque regional. En concreto, Eslovaquia tachó de perjudicial para la competitividad europea la intención de la UE de prohibir por completo la energía rusa.
Rusia ha afirmado en más de una ocasión que Occidente cometió un grave error al negarse a adquirir sus hidrocarburos, por lo que caerá en una dependencia aún más fuerte y más costosa y se verá obligado a comprar el mismo petróleo y gas rusos, pero a mediadores y a precios más altos.
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