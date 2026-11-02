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Más de 300.000 personas fueron desplazadas por el conflicto en Yemen, según la ONU
Más de 300.000 personas fueron desplazadas por el conflicto en Yemen, según la ONU
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que forma parte de la estructura de la ONU, informó que más de 300.000 personas en Yemen se vieron... 02.11.2026, Sputnik Mundo
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"Casi todas se convirtieron en desplazados internos en los últimos dos meses", señaló el organismo en un comunicado.Añadió que las familias enfrentan grandes dificultades para hallar vivienda y carecen de medios para cubrir sus necesidades más básicas, mientras que las restricciones de acceso dificultan la labor de las organizaciones humanitarias.Según la OIM, el bloqueo del acceso a las zonas circundantes debido a los combates también provocó un fuerte aumento de los precios de los productos de primera necesidad. Así, su costo en la ciudad de Taiz se multiplicó por tres o cinco, por lo que muchas familias no pueden permitirse ni los alimentos más básicos.Hace unos días, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó que más de 4.200 personas habían huido de Yemen a Yibuti y Somalia.La situación en Yemen se agravó a mediados de julio, cuando fuerzas progubernamentales atacaron el aeropuerto de Saná mientras aterrizaba un avión procedente de Irán con una delegación de dirigentes del movimiento chií Ansarolá (hutíes), que controla amplias zonas del norte y el oeste de Yemen desde septiembre de 2014.Los hutíes responsabilizaron a Arabia Saudita del ataque y declararon la guerra al reino hasta que se levantara el bloqueo sobre los territorios bajo su control. En las últimas semanas, Ansarolá intensificó su ofensiva contra las fuerzas del Gobierno de Yemen, así como sus ataques contra Arabia Saudita.Los hutíes también extendieron su control hasta la costa del estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el mar Rojo con el océano Índico. Por esta vía transita alrededor del 10% del comercio marítimo mundial de petróleo y el 25% del comercio de contenedores.
https://noticiaslatam.lat/20261031/la-onu-renueva-el-mandato-de-la-mision-de-verificacion-para-el-acuerdo-de-pazen-colombia-hasta-2027-1175693125.html
https://noticiaslatam.lat/20261024/los-huties-de-yemen-atacan-el-aeropuerto-de-riad-e-instalaciones-petroleras-segun-su-portavoz-1175582854.html
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sociedad, yemen, yibuti, onu, ansarolá, seguridad, organización internacional para las migraciones (iom), aeropuerto de saná

Más de 300.000 personas fueron desplazadas por el conflicto en Yemen, según la ONU

07:12 GMT 02.11.2026
© AP PhotoLa población local inspecciona el lugar supuestamente alcanzado por los ataques aéreos estadounidenses en Saná, Yemen, el 20 de marzo de 2025
La población local inspecciona el lugar supuestamente alcanzado por los ataques aéreos estadounidenses en Saná, Yemen, el 20 de marzo de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2026
© AP Photo
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que forma parte de la estructura de la ONU, informó que más de 300.000 personas en Yemen se vieron obligadas a abandonar sus hogares en los últimos dos meses por la intensificación de los combates en el oeste del país.
"Casi todas se convirtieron en desplazados internos en los últimos dos meses", señaló el organismo en un comunicado.
Añadió que las familias enfrentan grandes dificultades para hallar vivienda y carecen de medios para cubrir sus necesidades más básicas, mientras que las restricciones de acceso dificultan la labor de las organizaciones humanitarias.
El Consejo de Seguridad de la ONU - Sputnik Mundo, 1920, 31.10.2026
América Latina
La ONU renueva el mandato de la Misión de Verificación para el Acuerdo de Paz en Colombia hasta 2027
31 de octubre, 11:38 GMT
Según la OIM, el bloqueo del acceso a las zonas circundantes debido a los combates también provocó un fuerte aumento de los precios de los productos de primera necesidad. Así, su costo en la ciudad de Taiz se multiplicó por tres o cinco, por lo que muchas familias no pueden permitirse ni los alimentos más básicos.
Hace unos días, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó que más de 4.200 personas habían huido de Yemen a Yibuti y Somalia.
La situación en Yemen se agravó a mediados de julio, cuando fuerzas progubernamentales atacaron el aeropuerto de Saná mientras aterrizaba un avión procedente de Irán con una delegación de dirigentes del movimiento chií Ansarolá (hutíes), que controla amplias zonas del norte y el oeste de Yemen desde septiembre de 2014.
Combatientes hutíes - Sputnik Mundo, 1920, 24.10.2026
Defensa
Los hutíes de Yemen atacan el aeropuerto de Riad e instalaciones petroleras, según su portavoz militar
24 de octubre, 18:56 GMT
Los hutíes responsabilizaron a Arabia Saudita del ataque y declararon la guerra al reino hasta que se levantara el bloqueo sobre los territorios bajo su control. En las últimas semanas, Ansarolá intensificó su ofensiva contra las fuerzas del Gobierno de Yemen, así como sus ataques contra Arabia Saudita.
Los hutíes también extendieron su control hasta la costa del estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el mar Rojo con el océano Índico. Por esta vía transita alrededor del 10% del comercio marítimo mundial de petróleo y el 25% del comercio de contenedores.
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