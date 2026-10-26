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Los precios del gas en Europa alcanzan su nivel más alto en cuatro años
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Los futuros del gas para noviembre en el hub TTF subieron hasta los 1.117 dólares por cada 1.000 metros cúbicos, según los datos de negociación de la bolsa ICE... 26.10.2026, Sputnik Mundo
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A las 09:15 GMT, los contratos para noviembre cotizaban a 1.117,72 dólares por cada 1.000 metros cúbicos.El 16 de octubre, el jefe del gigante gasístico ruso Gazprom, Alexéi Miller, informó al margen de la Semana de la Energía de Rusia (REW-2026) que el nivel de llenado de los almacenamientos subterráneos de combustible en Europa se situaba en el 74,1%, un mínimo histórico para mediados de octubre. Según precisó, el dato procede de Gas Infrastructure Europe. Además, advirtió que a la UE le queda cada vez menos tiempo para prepararse para el invierno boreal.El 9 de octubre, medios estadounidenses comunicaron, citando las previsiones de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas (Entsog), que las reservas de combustible en los almacenamientos subterráneos de la UE podrían caer hasta el 11% de su capacidad al final del próximo invierno boreal si los suministros de gas natural licuado (GNL) siguen siendo limitados y se interrumpen por completo las importaciones de combustible ruso por gasoducto.Los medios también señalaron que las reservas de combustible de la UE se encuentran en su nivel más bajo para esta época del año en los últimos 15 años.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las restricciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.
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Los precios del gas en Europa alcanzan su nivel más alto en cuatro años

11:38 GMT 26.10.2026
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Macron, Merz y Ursula bloquean el gasoducto ruso, imagen generada por IA - Sputnik Mundo, 1920, 26.10.2026
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Los futuros del gas para noviembre en el hub TTF subieron hasta los 1.117 dólares por cada 1.000 metros cúbicos, según los datos de negociación de la bolsa ICE Futures. El precio superó los 1.100 dólares por cada 1.000 metros cúbicos por primera vez desde el 21 de diciembre de 2022.
A las 09:15 GMT, los contratos para noviembre cotizaban a 1.117,72 dólares por cada 1.000 metros cúbicos.
El 16 de octubre, el jefe del gigante gasístico ruso Gazprom, Alexéi Miller, informó al margen de la Semana de la Energía de Rusia (REW-2026) que el nivel de llenado de los almacenamientos subterráneos de combustible en Europa se situaba en el 74,1%, un mínimo histórico para mediados de octubre. Según precisó, el dato procede de Gas Infrastructure Europe. Además, advirtió que a la UE le queda cada vez menos tiempo para prepararse para el invierno boreal.
El 9 de octubre, medios estadounidenses comunicaron, citando las previsiones de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas (Entsog), que las reservas de combustible en los almacenamientos subterráneos de la UE podrían caer hasta el 11% de su capacidad al final del próximo invierno boreal si los suministros de gas natural licuado (GNL) siguen siendo limitados y se interrumpen por completo las importaciones de combustible ruso por gasoducto.
Serrar la rama sobre la que está sentada: un experto explica la esencia de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
Internacional
"Serrar la rama sobre la que está sentada": experto explica la esencia de las sanciones de la UE contra Rusia
19 de octubre, 16:32 GMT
Los medios también señalaron que las reservas de combustible de la UE se encuentran en su nivel más bajo para esta época del año en los últimos 15 años.
Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las restricciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.
El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.
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