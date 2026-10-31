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Rubio niega la participación de EEUU en la salida de Flavio Bolsonaro de Brasil
Rubio niega la participación de EEUU en la salida de Flavio Bolsonaro de Brasil
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Estados Unidos no ayudó al excandidato a la Presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro, a salir del país latinoamericano, declaró el secretario de Estado de EEUU... 31.10.2026, Sputnik Mundo
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Además, Rubio agregó que el exaspirante a la Presidencia previamente contaba con un visado estadounidense y el presidente Donald Trump tomó la decisión de permitirle entrar en el país.Flavio Bolsonaro, tras perder el 25 de octubre en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil frente al presidente reelegido, Luiz Inacio Lula da Silva, abandonó el país rumbo a Estados Unidos. Esto ocurrió después de que el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño, Alexandre de Moraes, dictaminara que Bolsonaro estaba obligado a entregar sus pasaportes y no tenía derecho a salir del país en el marco de la causa por blanqueo de capitales abierta en su contra.
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Rubio niega la participación de EEUU en la salida de Flavio Bolsonaro de Brasil

18:50 GMT 31.10.2026
© AP Photo / Eraldo PeresFlavio Bolsonaro, excandidato a la Presidencia de Brasil
Flavio Bolsonaro, excandidato a la Presidencia de Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 31.10.2026
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Estados Unidos no ayudó al excandidato a la Presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro, a salir del país latinoamericano, declaró el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. También negó cualquier implicación de las autoridades estadounidenses en los preparativos de su abandono.

"No participamos en ninguno de los preparativos que llevó a cabo en cuanto a su salida del país. El Gobierno estadounidense no estuvo involucrado directamente en ninguna de las gestiones realizadas", aseveró.

Además, Rubio agregó que el exaspirante a la Presidencia previamente contaba con un visado estadounidense y el presidente Donald Trump tomó la decisión de permitirle entrar en el país.
Flavio Bolsonaro, tras perder el 25 de octubre en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil frente al presidente reelegido, Luiz Inacio Lula da Silva, abandonó el país rumbo a Estados Unidos.
Esto ocurrió después de que el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño, Alexandre de Moraes, dictaminara que Bolsonaro estaba obligado a entregar sus pasaportes y no tenía derecho a salir del país en el marco de la causa por blanqueo de capitales abierta en su contra.
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