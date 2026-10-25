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Recuento final: sigue los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil
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Recuento final: sigue los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil
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El 25 de octubre, Brasil celebra la segunda vuelta de las presidenciales entre el actual mandatario, Luiz Inacio Lula da Silva (PT), y su oponente Flavio... 25.10.2026, Sputnik Mundo
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Recuento final: sigue los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil

20:00 GMT 25.10.2026 (actualizado: 20:45 GMT 25.10.2026)
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El 25 de octubre, Brasil celebra la segunda vuelta de las presidenciales entre el actual mandatario, Luiz Inacio Lula da Silva (PT), y su oponente Flavio Bolsonaro (PL), para decidir quién dirigirá el país durante los próximos 4 años. En la primera ronda, Bolsonaro se impuso con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula da Silva.
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