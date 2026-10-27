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Flavio Bolsonaro habría abandonado Brasil, reportan medios

Flavio Bolsonaro habría abandonado Brasil, reportan medios

Sputnik Mundo

El senador brasileño Flavio Bolsonaro habría partido de Argentina hacia Estados Unidos en un avión privado con su documento nacional de identidad, comunican... 27.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-27T15:40+0000

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La Policía Federal investiga si el excandidato presidencial Flavio Bolsonaro salió clandestinamente de Brasil hacia Argentina para viajar a Estados Unidos, señalaron los medios.Conforme a la prensa, el político, que fue candidato presidencial en las últimas elecciones, habría desobedecido la orden del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, quien previamente le había exigido entregar todos sus documentos personales en un plazo de 24 horas y le había prohibido salir del país.La orden judicial se emitió en el marco de una investigación por blanqueo de capitales y tramas ilegales de apuestas en la que está implicado el empresario y abogado Willer Tomaz, con quien el senador tiene prohibido mantener contacto a partir de ahora.Anteriormente, la Policía brasileña ya se había puesto en contacto con las autoridades argentinas para solicitar que comprobaran los registros migratorios ante la posibilidad de que Bolsonaro intentara huir. El servicio de migración del país vecino negó que el político hubiera entrado en su territorio.El equipo de Flavio Bolsonaro no responde a las consultas de los medios ni hace comentarios sobre el paradero actual del político.Mientras tanto, el juez del STF de Brasil, Flavio Dino, ordenó a la Policía Federal abrir una investigación sobre la presunta financiación extranjera de la campaña electoral del senador.Según informaron los medios, en su resolución el magistrado del tribunal hizo referencia a informaciones sobre la posible captación de fondos del extranjero para respaldar al equipo de campaña del político, derrotado en las elecciones presidenciales del 25 de octubre. En particular, Dino mencionó a la empresa Rockbridge Network, que supuestamente podría haber participado en negociaciones para brindar apoyo financiero a la campaña de Bolsonaro.El juez también exigió verificar las informaciones conforme a las cuales se podría haber ofrecido financiación extranjera o apoyo político a la oposición a cambio de acceso futuro a las tierras raras y los minerales críticos de Brasil.Como fundamento general de la necesidad de llevar a cabo la investigación, Dino citó un informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) que señala los riesgos de injerencia externa en el proceso electoral.El 25 de octubre se celebró en Brasil la segunda vuelta de los comicios. Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente con el 51,79% de los votos, respaldado por 64.256.232 electores. Flavio Bolsonaro obtuvo el 48,21%, con 59.826.041 votos. Lula da Silva se convirtió en el primer político de la historia del país en ser elegido para el cargo más alto del Estado por cuarta vez.

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