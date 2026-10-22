Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20261022/las-mayores-perdidas-aseguradas-financieros-revelan-el-alcance-de-los-danos-tras-las-protestas-en-1175546565.html
"Las mayores pérdidas aseguradas": financieros revelan el alcance de los daños tras las protestas en Francia
"Las mayores pérdidas aseguradas": financieros revelan el alcance de los daños tras las protestas en Francia
Sputnik Mundo
Las pérdidas de las compañías aseguradoras a raíz de las protestas masivas en Francia podrían superar los 1.300 millones de dólares, estiman medios. Los... 22.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-22T08:37+0000
2026-10-22T08:37+0000
economía
francia
protestas
🏛️ compañías
🌍 europa
unión europea (ue)
sociedad
pérdida
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/15/1175547035_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_516a5baba2ddb0a748d316ebc434a3e8.jpg
"Las aseguradoras se enfrentan a pérdidas de hasta 1.200 millones de euros [más de 1.300 millones de dólares], según los analistas de Morningstar DBRS, mientras que los corredores de seguros también señalaron que los daños podrían superar los 1.000 millones de euros [más de 1.100 millones de dólares]. (...) Advirtieron de que los costes podrían aumentar aún más si continuaban los disturbios", señala una publicación de prensa.La prensa compara los recientes disturbios con "desastres naturales". Mientras tanto, el analista de Morningstar DBRS Marcos Álvarez, quien señala que los acontecimientos del pasado fin de semana podrían situarse entre los episodios más costosos para el sector asegurador.A modo de comparación, las pérdidas ocasionadas por las protestas que sacudieron Francia en 2023 durante más de una semana ascendieron a casi 790 millones de dólares. El analista atribuye esta diferencia a que los recientes enfrentamientos callejeros fueron "muy intensos y de gran magnitud", así como al encarecimiento de los daños materiales debido a la inflación.Por su parte, las aseguradoras privadas tratan de protegerse frente a los estallidos de descontento social mediante la inclusión de cláusulas que excluyen de las pólizas los daños derivados de huelgas y disturbios, así como la aplicación de tarifas adicionales para cubrir este tipo de riesgos. Otras compañías han limitado las indemnizaciones por daños causados en estas circunstancias.Las protestas comenzaron en Francia a mediados de septiembre, cuando estudiantes de secundaria salieron a las calles de los suburbios de París para exigir mejoras en el estado de los centros educativos. Más tarde se sumaron ciudadanos descontentos con el encarecimiento de la vida, y las movilizaciones se extendieron a otras regiones del país.La mayor convocatoria fue la manifestación nacional del 17 de octubre, en la que participaron alrededor de 550.000 personas, según datos de las autoridades. Las fuerzas de seguridad francesas utilizaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y cañones de agua contra los manifestantes.
https://noticiaslatam.lat/20261019/abismo-civilizacional-funcionario-georgiano-explica-que-deberia-hacer-la-ue-en-el-contexto-de-las-1175506863.html
francia
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/15/1175547035_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_76eccf694bd7b22e59ccd8f282d0af82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
francia, protestas, 🏛️ compañías, 🌍 europa, unión europea (ue), sociedad, pérdida
francia, protestas, 🏛️ compañías, 🌍 europa, unión europea (ue), sociedad, pérdida

"Las mayores pérdidas aseguradas": financieros revelan el alcance de los daños tras las protestas en Francia

08:37 GMT 22.10.2026
© AP Photo / Emma Da SilvaLos manifestantes se enfrentan a la Policía durante una manifestación contra el aumento del coste de la vida y en apoyo a las reivindicaciones de los estudiantes en París, el 17 de octubre de 2026
Los manifestantes se enfrentan a la Policía durante una manifestación contra el aumento del coste de la vida y en apoyo a las reivindicaciones de los estudiantes en París, el 17 de octubre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 22.10.2026
© AP Photo / Emma Da Silva
Síguenos en
Las pérdidas de las compañías aseguradoras a raíz de las protestas masivas en Francia podrían superar los 1.300 millones de dólares, estiman medios. Los analistas prevén que las recientes movilizaciones se conviertan en "los mayores episodios de pérdidas aseguradas provocadas por protestas" de la historia de Francia.
"Las aseguradoras se enfrentan a pérdidas de hasta 1.200 millones de euros [más de 1.300 millones de dólares], según los analistas de Morningstar DBRS, mientras que los corredores de seguros también señalaron que los daños podrían superar los 1.000 millones de euros [más de 1.100 millones de dólares]. (...) Advirtieron de que los costes podrían aumentar aún más si continuaban los disturbios", señala una publicación de prensa.
La prensa compara los recientes disturbios con "desastres naturales". Mientras tanto, el analista de Morningstar DBRS Marcos Álvarez, quien señala que los acontecimientos del pasado fin de semana podrían situarse entre los episodios más costosos para el sector asegurador.
A modo de comparación, las pérdidas ocasionadas por las protestas que sacudieron Francia en 2023 durante más de una semana ascendieron a casi 790 millones de dólares. El analista atribuye esta diferencia a que los recientes enfrentamientos callejeros fueron "muy intensos y de gran magnitud", así como al encarecimiento de los daños materiales debido a la inflación.
Un vehículo arde en medio de los disturbios de una manifestación antigubernamental ante la oficina del primer ministro en Tirana, Albania - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
Internacional
"Abismo civilizacional": funcionario georgiano explica qué debería hacer la UE en el contexto de las protestas
19 de octubre, 18:02 GMT
Por su parte, las aseguradoras privadas tratan de protegerse frente a los estallidos de descontento social mediante la inclusión de cláusulas que excluyen de las pólizas los daños derivados de huelgas y disturbios, así como la aplicación de tarifas adicionales para cubrir este tipo de riesgos. Otras compañías han limitado las indemnizaciones por daños causados en estas circunstancias.
Las protestas comenzaron en Francia a mediados de septiembre, cuando estudiantes de secundaria salieron a las calles de los suburbios de París para exigir mejoras en el estado de los centros educativos. Más tarde se sumaron ciudadanos descontentos con el encarecimiento de la vida, y las movilizaciones se extendieron a otras regiones del país.
La mayor convocatoria fue la manifestación nacional del 17 de octubre, en la que participaron alrededor de 550.000 personas, según datos de las autoridades. Las fuerzas de seguridad francesas utilizaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y cañones de agua contra los manifestantes.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала