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"Las mayores pérdidas aseguradas": financieros revelan el alcance de los daños tras las protestas en Francia

"Las mayores pérdidas aseguradas": financieros revelan el alcance de los daños tras las protestas en Francia

Sputnik Mundo

Las pérdidas de las compañías aseguradoras a raíz de las protestas masivas en Francia podrían superar los 1.300 millones de dólares, estiman medios. Los... 22.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-22T08:37+0000

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"Las aseguradoras se enfrentan a pérdidas de hasta 1.200 millones de euros [más de 1.300 millones de dólares], según los analistas de Morningstar DBRS, mientras que los corredores de seguros también señalaron que los daños podrían superar los 1.000 millones de euros [más de 1.100 millones de dólares]. (...) Advirtieron de que los costes podrían aumentar aún más si continuaban los disturbios", señala una publicación de prensa.La prensa compara los recientes disturbios con "desastres naturales". Mientras tanto, el analista de Morningstar DBRS Marcos Álvarez, quien señala que los acontecimientos del pasado fin de semana podrían situarse entre los episodios más costosos para el sector asegurador.A modo de comparación, las pérdidas ocasionadas por las protestas que sacudieron Francia en 2023 durante más de una semana ascendieron a casi 790 millones de dólares. El analista atribuye esta diferencia a que los recientes enfrentamientos callejeros fueron "muy intensos y de gran magnitud", así como al encarecimiento de los daños materiales debido a la inflación.Por su parte, las aseguradoras privadas tratan de protegerse frente a los estallidos de descontento social mediante la inclusión de cláusulas que excluyen de las pólizas los daños derivados de huelgas y disturbios, así como la aplicación de tarifas adicionales para cubrir este tipo de riesgos. Otras compañías han limitado las indemnizaciones por daños causados en estas circunstancias.Las protestas comenzaron en Francia a mediados de septiembre, cuando estudiantes de secundaria salieron a las calles de los suburbios de París para exigir mejoras en el estado de los centros educativos. Más tarde se sumaron ciudadanos descontentos con el encarecimiento de la vida, y las movilizaciones se extendieron a otras regiones del país.La mayor convocatoria fue la manifestación nacional del 17 de octubre, en la que participaron alrededor de 550.000 personas, según datos de las autoridades. Las fuerzas de seguridad francesas utilizaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y cañones de agua contra los manifestantes.

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