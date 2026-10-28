Flavio Bolsonaro se proclama "el verdadero presidente de Brasil" desde EEUU

En un comunicado, Bolsonaro afirma que permanecerá en EEUU para continuar su "lucha por la liberación del pueblo brasileño".Bolsonaro confirmó que fue recibido por el Gobierno de EEUU, una situación que Lula calificó como "vergonzosa", ya que, dijo, "quien sale escondido de su país debe alguna cosa". "Esta es una tierra de libertades y hermanos que comparten los mismos valores que la buena gente de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión", añadió.Flavio Bolsonaro dio a conocer el 26 de octubre que la policía federal brasileña le solicitó su pasaporte y le prohibió salir del país. Y es que el senador enfrenta diversas acusaciones judiciales en Brasil, incluido el caso Willer Tomaz —que involucra presunto lavado de dinero, evasión de divisas y operaciones financieras sospechosas en el sector de las apuestas—, y el caso Dark Horse, en el que el senador es señalado de un presunto esquema de financiamiento irregular y desvío de fondos."Para que quede claro, no hay ninguna orden de arresto en mi contra porque no he cometido ningún delito. Lo que existe es una persecución política cuyo objetivo es mantenerme como rehén y convertirme en objeto de chantaje para proteger a magistrados corruptos de la Corte Suprema", añadió en su carta difundida en redes sociales.
El senador y candidato derrotado Flavio Bolsonaro se presentó como el presidente electo legítimo de su país y denunció un supuesto "fraude electoral" en los comicios presidenciales en los que salió ganador el actual mandatario Luis Inácio Lula da Silva por más de cuatro millones de votos, según los resultados oficiales.
En un comunicado, Bolsonaro afirma que permanecerá en EEUU para continuar su "lucha por la liberación del pueblo brasileño".
"En primer lugar, quisiera agradecer al presidente Milei por su valentía, su sentido de la justicia y el respeto a la legalidad, así como al presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por haberme recibido", dijo el abanderado del Partido Liberal.
"Esta es una tierra de libertades y hermanos que comparten los mismos valores que la buena gente de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión", añadió.
CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA 🇧🇷
28.10.26 https://t.co/QqOGZuF8G0
Flavio Bolsonaro dio a conocer el 26 de octubre que la policía federal brasileña le solicitó su pasaporte y le prohibió salir del país.
Y es que el senador enfrenta diversas acusaciones judiciales en Brasil, incluido el caso Willer Tomaz —que involucra presunto lavado de dinero, evasión de divisas y operaciones financieras sospechosas en el sector de las apuestas—, y el caso Dark Horse, en el que el senador es señalado de un presunto esquema de financiamiento irregular y desvío de fondos.
"No era mi intención abandonar mi patria, pero sé perfectamente adónde me llevará esto. Este es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de brasileños patriotas y ciudadanos estadounidenses, tiene un único objetivo: silenciar a cualquiera que discrepe del estado de excepción establecido en Brasil, a través de un Tribunal Supremo controlado por el Partido de los Trabajadores, una organización criminal", explicó Bolsonaro.
"Para que quede claro, no hay ninguna orden de arresto en mi contra porque no he cometido ningún delito. Lo que existe es una persecución política cuyo objetivo es mantenerme como rehén y convertirme en objeto de chantaje para proteger a magistrados corruptos de la Corte Suprema", añadió en su carta difundida en redes sociales.
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