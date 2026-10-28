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Diputados brasileños piden prisión preventiva y ficha roja de la Interpol para Flavio Bolsonaro
Diputados brasileños piden prisión preventiva y ficha roja de la Interpol para Flavio Bolsonaro
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Legisladores del Partido de los Trabajadores (PT) solicitaron medidas contra el senador brasileño Flavio Bolsonaro tras el supuesto incumplimiento de una orden... 28.10.2026, Sputnik Mundo
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Los líderes parlamentarios del PT anunciaron una solicitud de prisión preventiva contra Flavio Bolsonaro y pidieron que se active una alerta roja de la Interpol si la Justicia decreta su detención. El senador perdió las elecciones presidenciales del 25 de octubre frente al actual presidente, Luiz Inacio Lula da Silva.La iniciativa se produjo después de que Bolsonaro, integrante del Partido Liberal (PL), no entregara sus pasaportes ordinario y diplomático dentro del plazo establecido por las autoridades judiciales. La medida formaba parte de las restricciones impuestas por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.El pedido fue anunciado por los diputados Lindbergh Farias y Rogério Correia, junto con la diputada federal electa Ana Elisa, todos integrantes del PT. Farias afirmó que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro aparentemente estaba prófugo y señaló que la solicitud busca responder al incumplimiento de la orden judicial.Correia sostuvo que la petición también está relacionada con las investigaciones que involucran al legislador, entre ellas una por presunto lavado de dinero mediante plataformas de apuestas y otra vinculada con el financiamiento de Dark Horse, película biográfica sobre su padre. En paralelo, medios occidentales han informado que Flávio Bolsonaro habría viajado en un avión privado desde Argentina hacia Estados Unidos. Incluso el mandatario Lula da Silva lo criticó duramente y lo acusó de ser "un lamebotas de EEUU".
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Diputados brasileños piden prisión preventiva y ficha roja de la Interpol para Flavio Bolsonaro

07:33 GMT 28.10.2026
© AP Photo / Lucas LandauFlávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro. - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2026
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Legisladores del Partido de los Trabajadores (PT) solicitaron medidas contra el senador brasileño Flavio Bolsonaro tras el supuesto incumplimiento de una orden judicial, mientras la Policía Federal investiga su posible salida del país y presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña presidencial.
Los líderes parlamentarios del PT anunciaron una solicitud de prisión preventiva contra Flavio Bolsonaro y pidieron que se active una alerta roja de la Interpol si la Justicia decreta su detención. El senador perdió las elecciones presidenciales del 25 de octubre frente al actual presidente, Luiz Inacio Lula da Silva.
La iniciativa se produjo después de que Bolsonaro, integrante del Partido Liberal (PL), no entregara sus pasaportes ordinario y diplomático dentro del plazo establecido por las autoridades judiciales. La medida formaba parte de las restricciones impuestas por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
El pedido fue anunciado por los diputados Lindbergh Farias y Rogério Correia, junto con la diputada federal electa Ana Elisa, todos integrantes del PT. Farias afirmó que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro aparentemente estaba prófugo y señaló que la solicitud busca responder al incumplimiento de la orden judicial.
Para Flavio Bolsonaro las elecciones eran por los fueros parlamentarios - Sputnik Mundo, 1920, 27.10.2026
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Correia sostuvo que la petición también está relacionada con las investigaciones que involucran al legislador, entre ellas una por presunto lavado de dinero mediante plataformas de apuestas y otra vinculada con el financiamiento de Dark Horse, película biográfica sobre su padre.
En paralelo, medios occidentales han informado que Flávio Bolsonaro habría viajado en un avión privado desde Argentina hacia Estados Unidos. Incluso el mandatario Lula da Silva lo criticó duramente y lo acusó de ser "un lamebotas de EEUU".
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