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Lula se lanza contra Bolsonaro: "Su primera patria es ser un lamebotas de EEUU"
Lula se lanza contra Bolsonaro: "Su primera patria es ser un lamebotas de EEUU"
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En medio de los rumores acerca de que el senador Flavio Bolsonaro escapó a EEUU tras ser derrotado en las elecciones presidenciales brasileñas, el presidente... 28.10.2026, Sputnik Mundo
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Flávio Bolsonaro enfrenta diversas acusaciones judiciales en Brasil, incluido el caso Willer Tomaz —que involucra presunto lavado de dinero, evasión de divisas y operaciones financieras sospechosas en el sector de las apuestas—, y el caso Dark Horse, en el que el senador es señalado de un presunto esquema de financiamiento irregular y desvío de fondos.
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Lula se lanza contra Bolsonaro: "Su primera patria es ser un lamebotas de EEUU"

02:57 GMT 28.10.2026
© AP Photo / Eraldo PeresEl presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a sus seguidores durante la celebración de su 81 cumpleaños frente a la residencia presidencial oficial, el Palacio de Alvorada, en Brasilia, Brasil, el 27 de octubre de 2026.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a sus seguidores durante la celebración de su 81 cumpleaños frente a la residencia presidencial oficial, el Palacio de Alvorada, en Brasilia, Brasil, el 27 de octubre de 2026. - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2026
© AP Photo / Eraldo Peres
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En medio de los rumores acerca de que el senador Flavio Bolsonaro escapó a EEUU tras ser derrotado en las elecciones presidenciales brasileñas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó la situación como "vergonzosa" y aseguró que "quien sale escondido de su país debe alguna cosa". 
"Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso. Cuando me pidieron que entregara mi pasaporte, entregué mi pasaporte", relató el líder del Partido del Trabajo (PT). Y añadió que Bolsonaro "debería haberlo entregado, porque la Policía Federal sospechaba que iba a salir" del país.
Flávio Bolsonaro enfrenta diversas acusaciones judiciales en Brasil, incluido el caso Willer Tomaz —que involucra presunto lavado de dinero, evasión de divisas y operaciones financieras sospechosas en el sector de las apuestas—, y el caso Dark Horse, en el que el senador es señalado de un presunto esquema de financiamiento irregular y desvío de fondos.
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