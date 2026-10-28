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Lula se lanza contra Bolsonaro: "Su primera patria es ser un lamebotas de EEUU"

Lula se lanza contra Bolsonaro: "Su primera patria es ser un lamebotas de EEUU"

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En medio de los rumores acerca de que el senador Flavio Bolsonaro escapó a EEUU tras ser derrotado en las elecciones presidenciales brasileñas, el presidente... 28.10.2026, Sputnik Mundo

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Flávio Bolsonaro enfrenta diversas acusaciones judiciales en Brasil, incluido el caso Willer Tomaz —que involucra presunto lavado de dinero, evasión de divisas y operaciones financieras sospechosas en el sector de las apuestas—, y el caso Dark Horse, en el que el senador es señalado de un presunto esquema de financiamiento irregular y desvío de fondos.

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