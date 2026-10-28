Bolsonaro da vuelta atrás a su autoproclamación como "presidente verdadero" de Brasil

En la misma carta, Bolsonaro —que perdió las elecciones presidenciales contra Luis Inácio Lula da Silva— afirmó que permanecerá en EEUU para continuar su "lucha por la liberación del pueblo brasileño". Además, agradeció al mandatario argentino Javier Milei "por su valentía, su sentido de la justicia y el respeto a la legalidad", y "al presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por haberme recibido"."Esta es una tierra de libertades y hermanos que comparten los mismos valores que la buena gente de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión", añadió en su comunicado difundido en sus redes sociales.
El senador Flavio Bolsonaro editó el comunicado que había publicado en sus redes sociales, en el cual aseguró: "Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente de Brasil.
En lugar de esa oración, escribió: "Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como líder de Brasil".
En la misma carta, Bolsonaro —que perdió las elecciones presidenciales contra Luis Inácio Lula da Silva— afirmó que permanecerá en EEUU para continuar su "lucha por la liberación del pueblo brasileño".
Además, agradeció al mandatario argentino Javier Milei "por su valentía, su sentido de la justicia y el respeto a la legalidad", y "al presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por haberme recibido".
"Esta es una tierra de libertades y hermanos que comparten los mismos valores que la buena gente de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión", añadió en su comunicado difundido en sus redes sociales.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).