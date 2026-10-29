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"La vivienda deja de ser hogar para ser inversión": a los mexicanos ya no les alcanza para comprar casa

"La vivienda deja de ser hogar para ser inversión": a los mexicanos ya no les alcanza para comprar casa

Sputnik Mundo

La falta de planeación y políticas sociales en materia de vivienda, así como el uso de inmuebles como factor de inversión a largo plazo, son algunas de las... 29.10.2026, Sputnik Mundo

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La institución financiera BBVA Research publicó recientemente el informe Situación Inmobiliaria México —correspondiente al segundo semestre del 2026—, en el que analiza el Índice de Poder Adquisitivo de la Vivienda y el Ingreso por Trabajo Relativo, señales que muestran la diferencia de crecimiento entre los ingresos de las familias y los precios de casas y departamentos.Según el estudio, entre 2016 y 2025 esta brecha creció 83,6 puntos porcentuales ya que, mientras que los ingresos crecieron 25%, los precios de los inmuebles subieron 108,5%, según el índice de precios de la Sociedad Hipotecaria Federal. El crecimiento es mucho mayor a los 15,1 puntos registrados en 2018. Este fenómeno coincide con movimientos y demandas sociales surgidas en ciudades como Guadalajara y Ciudad de México para exigir acceso a una vivienda digna y asequible, ante procesos de gentrificación intensificados en los últimos años.Como respuesta, las autoridades de la capital mexicana, por ejemplo, ya analizan una nueva ley de arrendamiento que busca topar los incrementos de las rentas al mismo nivel de la inflación, además de proyectos como la construcción de viviendas de interés social, principalmente para los jóvenes.La necesidad imperante de una planeación territorialEn entrevista para Sputnik, la especialista en economía, finanzas y educación financiera, Ariadna Hernández, explicó que uno de los factores que explica el crecimiento de esta brecha responde a que la construcción de la vivienda se ha concentrado en las grandes ciudades, lo que directamente aumenta el costo de los inmuebles por un tema de demanda.En este sentido, Hernández agrega que, al concentrar el desarrollo urbano en las grandes urbes, las periferias, únicas opciones asequibles, enfrentan retos de movilidad que desafían las economías familiares, generando un círculo vicioso.A esto se suma que más del 56% de los trabajadores a nivel nacional se encuentran en situación de informalidad, lo que dificulta que tengan acceso a créditos hipotecarios.Por su parte, el economista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Rodrigo Alphiat, comentó que los resultados del estudio evidencian la falta de una política de vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, pero también un fenómeno que se viene arrastrando desde hace años: el uso del mercado inmobiliario como activo de inversiones.Al igual que Hernández, el doctor Alphiat coincide en que parte del problema es que la construcción de vivienda se ha construido en las grandes urbes, pero "la ciudad tiene un límite", por lo que también cree que es importante promover la construcción de nuevos polos de trabajo.De acuerdo con el diagnóstico del proyecto de actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, en los últimos 30 años el área urbanizada de la Ciudad de México creció 90%, principalmente hacia las periferias, sin que esta expansión esté acompañada de la ampliación de servicios como transporte, agua, drenaje, escuela y hospitales.Un panorama poco optimistaAmbos expertos coincidieron en que, dado el contexto actual, es muy probable que la brecha entre salario y los precios del mercado inmobiliario no sólo persistan, sino que se incremente con el paso del tiempo.Los dos especialistas señalaron que una de las acciones a tomar en cuenta para atender este fenómeno es la construcción de vivienda, lo que permitiría, de alguna manera, aumentar la oferta y afectar así los precios calculados por la demanda.El doctor Rodrigo Alphiat cree que con este tipo de estrategias no sólo se mitigaría el "desplazamiento" de la población, sino que reduciría el valor del uso de la compra de inmuebles como activo fijo de inversión, sin necesitar una regulación estatal que, al contrario, podría generar un mercado negro.Por su parte, la especialista Ariadna Hernández considera que se necesitan nuevos procesos de planeación que permita atender la demanda de vivienda e infraestructura de la población y hasta promover la creación de créditos donde el gobierno funcione como aval, de tal forma que aquellas personas con menos ingresos tengan acceso a financiamiento."La brecha se va a seguir expandiendo, va a ser más grande mientras no se implementen medidas integrales que abarquen una planeación estratégica en un tema territorial donde se desarrollen ciudades inteligentes, ciudades que tengan vivienda, desarrollo industrial", concluyó Hernández.

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