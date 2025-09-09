Mundo
https://noticiaslatam.lat/20250909/los-millennials-encabezan-compra-de-vivienda-en-mexico-1166283019.html
Los 'millennials' encabezan compra de vivienda en México
Los 'millennials' encabezan compra de vivienda en México
09.09.2025
américa latina
méxico
mercado inmobiliario
gentrificación
infonavit
precio de la vivienda
derecho a la vivienda
De acuerdo con portales como Propiedades.com y Creditaria, en los primeros meses de 2025, esta generación, que ronda los 30 y 40 años de edad, contrataron financiamiento por más de 68.000 millones de pesos (3.647 millones de dólares).El segundo lugar lo ocupa la Generación X, que acumula solicitudes de crédito hipotecario por más de 33.000 millones de pesos (1.770 millones de dólares), según la revisión que hizo el periódico mexicano Milenio.El medio citado señala que este fenómeno tiene sentido, toda vez que la generación millennial tiene ingresos mensuales promedio de 36.000 pesos (1.931 dólares), según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Con este tipo de ingresos, pueden costear los costos del crédito hipotecario y de las tasas de interés al respecto que, actualmente, se encuentran en 11,65%, de acuerdo con datos del Banco de México.A pesar del incremento del precio de la vivienda en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportó que, al cierre de 2024, se colocaron más de 278.000 millones de pesos (14.913 millones de dólares) en créditos hipotecarios, lo que representa un incremento del 1,35% en comparación con el año anterior.La institución que concentra la mayor cantidad de solicitudes de crédito hipotecario es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con el 53% de los créditos solicitados, seguido de la banca privada, que concentra el 40% y el Fovissste con 7%.¿Cuánto cuesta una casa en México?Según Milenio, el 75% de las casas que se vendieron en los primeros tres meses de 2025, tuvieron un costo menor a los 2.196.992 pesos (117.855 dólares), mientras que la mayoría de los créditos solicitados fueron por 1.859.043 pesos (99.726 dólares).El precio medio de los créditos fue por un valor de 1.197.273 pesos (66.515 dólares) y, acorde con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, el 25% de las operaciones hipotecarias se realizó por un valor igual o menor a 767.000 pesos (42.611 dólares).La Ciudad de México se posicionó como la entidad con la mayor cantidad de solicitudes de crédito, al concentrar una quinta parte de estas y el doble que tienen entidades como Monterrey y Guadalajara, en el norte y occidente mexicanos, respectivamente.De acuerdo con el índice SHF para casas solas se apreció un 8,2% y un 8,1% para condominios y departamentos (considerados de manera conjunta).Las propiedades más caras rondan los 1,6 millones de pesos (88.888 millones de dólares), con una antigüedad que va de los 0 a los 10 años, mientras que las viviendas que tienen entre 20 y 30 años tienen un valor de 400.000 pesos (22.222 dólares) en promedio.
Los 'millennials' encabezan compra de vivienda en México

08:15 GMT 09.09.2025
Los 'millennials' mexicanos se han convertido en el grupo poblacional con mayor participación en el mercado inmobiliario, dejando rezagados a los llamados 'baby boomers' y la generación Z.
De acuerdo con portales como Propiedades.com y Creditaria, en los primeros meses de 2025, esta generación, que ronda los 30 y 40 años de edad, contrataron financiamiento por más de 68.000 millones de pesos (3.647 millones de dólares).
El segundo lugar lo ocupa la Generación X, que acumula solicitudes de crédito hipotecario por más de 33.000 millones de pesos (1.770 millones de dólares), según la revisión que hizo el periódico mexicano Milenio.
El medio citado señala que este fenómeno tiene sentido, toda vez que la generación millennial tiene ingresos mensuales promedio de 36.000 pesos (1.931 dólares), según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
"Ni con dos trabajos puedo pagar una renta": mexicanos protestan contra la gentrificación en CDMX
5 de julio, 01:00 GMT
Con este tipo de ingresos, pueden costear los costos del crédito hipotecario y de las tasas de interés al respecto que, actualmente, se encuentran en 11,65%, de acuerdo con datos del Banco de México.
A pesar del incremento del precio de la vivienda en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportó que, al cierre de 2024, se colocaron más de 278.000 millones de pesos (14.913 millones de dólares) en créditos hipotecarios, lo que representa un incremento del 1,35% en comparación con el año anterior.
La institución que concentra la mayor cantidad de solicitudes de crédito hipotecario es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con el 53% de los créditos solicitados, seguido de la banca privada, que concentra el 40% y el Fovissste con 7%.
Secretaria de Desarrollo Territorial de México: "La vivienda es vida, hábitat y marca nuestro rumbo"
22 de agosto, 23:02 GMT

¿Cuánto cuesta una casa en México?

Según Milenio, el 75% de las casas que se vendieron en los primeros tres meses de 2025, tuvieron un costo menor a los 2.196.992 pesos (117.855 dólares), mientras que la mayoría de los créditos solicitados fueron por 1.859.043 pesos (99.726 dólares).
El precio medio de los créditos fue por un valor de 1.197.273 pesos (66.515 dólares) y, acorde con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, el 25% de las operaciones hipotecarias se realizó por un valor igual o menor a 767.000 pesos (42.611 dólares).
La Ciudad de México se posicionó como la entidad con la mayor cantidad de solicitudes de crédito, al concentrar una quinta parte de estas y el doble que tienen entidades como Monterrey y Guadalajara, en el norte y occidente mexicanos, respectivamente.
De acuerdo con el índice SHF para casas solas se apreció un 8,2% y un 8,1% para condominios y departamentos (considerados de manera conjunta).
Las propiedades más caras rondan los 1,6 millones de pesos (88.888 millones de dólares), con una antigüedad que va de los 0 a los 10 años, mientras que las viviendas que tienen entre 20 y 30 años tienen un valor de 400.000 pesos (22.222 dólares) en promedio.
