Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261029/china-insta-a-eeuu-a-levantar-el-bloqueo-contra-cuba-tras-una-nueva-condena-de-la-onu-1175660213.html
China insta a EEUU a levantar el bloqueo contra Cuba tras una nueva condena de la ONU
China insta a EEUU a levantar el bloqueo contra Cuba tras una nueva condena de la ONU
Sputnik Mundo
Pekín reitera su respaldo a la isla y exige a Washington que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra La Habana, después de que la... 29.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-29T12:55+0000
2026-10-29T12:58+0000
internacional
seguridad
política
china
eeuu
onu
asamblea general de la onu
📰 bloqueo económico contra cuba
cuba
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1e/1170880036_0:108:2809:1688_1920x0_80_0_0_4e67b1adfa9227fd014acbdca9c06648.jpg
El vocero del gigante asiático subrayó que Washington debe atender las demandas de la comunidad internacional y detener las medidas de presión contra el país caribeño.La resolución fue respaldada por 130 Estados miembros, entre ellos China, Rusia y Bielorrusia. Otros 17 países votaron en contra, incluidos EEUU, Argentina e Israel, mientras que 25 optaron por abstenerse. El resultado volvió a evidenciar el apoyo mayoritario a la iniciativa que Cuba presenta anualmente ante Naciones Unidas desde 1992.Según Guo, durante 34 años consecutivos la Asamblea General ha aprobado resoluciones que piden el levantamiento del embargo. El portavoz chino destacó que esta continuidad demuestra el rechazo de numerosos países a las restricciones unilaterales de Washington, que Pekín considera incompatibles con los principios de la Carta de la ONU y con el derecho de los pueblos a determinar su propio desarrollo.El representante de la diplomacia china denunció que las sanciones han provocado graves dificultades para la población cubana y obstaculizan el desarrollo económico y social del país. Asimismo, llamó a EEUU a cesar cualquier forma de coerción y presión contra La Habana, incluidas las amenazas de recurrir a la fuerza.Durante el debate previo a la votación, el representante permanente de China ante la ONU, Fu Cong, también cuestionó la permanencia de unas medidas que se remontan a hace 64 años. El diplomático consideró injustificable que Washington ignore durante décadas las reiteradas demandas internacionales para poner fin al embargo.Pekín aseguró que continuará "apoyando firmemente" la defensa de la soberanía y la dignidad nacional de Cuba, así como su oposición a la injerencia extranjera.A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
https://noticiaslatam.lat/20261028/cuba-defendera-siempre-diaz-canel-se-pronuncia-sobre-amenazas-de-eeuu-contra-la-isla-en-la-onu-1175639697.html
china
eeuu
cuba
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1e/1170880036_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_a17f73b2750702e1041c1abe50e16b2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seguridad, política, china, eeuu, onu, asamblea general de la onu, 📰 bloqueo económico contra cuba, cuba
seguridad, política, china, eeuu, onu, asamblea general de la onu, 📰 bloqueo económico contra cuba, cuba

China insta a EEUU a levantar el bloqueo contra Cuba tras una nueva condena de la ONU

12:55 GMT 29.10.2026 (actualizado: 12:58 GMT 29.10.2026)
© Sputnik / Anna RatkogloGuo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China
Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
© Sputnik / Anna Ratkoglo
Síguenos en
Pekín reitera su respaldo a la isla y exige a Washington que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra La Habana, después de que la Asamblea General de la ONU aprobara una nueva resolución que reclama el levantamiento de las sanciones, afirmó el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun.
El vocero del gigante asiático subrayó que Washington debe atender las demandas de la comunidad internacional y detener las medidas de presión contra el país caribeño.
La resolución fue respaldada por 130 Estados miembros, entre ellos China, Rusia y Bielorrusia. Otros 17 países votaron en contra, incluidos EEUU, Argentina e Israel, mientras que 25 optaron por abstenerse. El resultado volvió a evidenciar el apoyo mayoritario a la iniciativa que Cuba presenta anualmente ante Naciones Unidas desde 1992.
Según Guo, durante 34 años consecutivos la Asamblea General ha aprobado resoluciones que piden el levantamiento del embargo. El portavoz chino destacó que esta continuidad demuestra el rechazo de numerosos países a las restricciones unilaterales de Washington, que Pekín considera incompatibles con los principios de la Carta de la ONU y con el derecho de los pueblos a determinar su propio desarrollo.
El representante de la diplomacia china denunció que las sanciones han provocado graves dificultades para la población cubana y obstaculizan el desarrollo económico y social del país. Asimismo, llamó a EEUU a cesar cualquier forma de coerción y presión contra La Habana, incluidas las amenazas de recurrir a la fuerza.
Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, asiste a un acto de inicio del nuevo año escolar en La Habana, el 1 de septiembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2026
América Latina
"Cuba defenderá siempre": Díaz-Canel se pronuncia sobre amenazas de EEUU contra la isla en la ONU
ayer, 16:01 GMT
Durante el debate previo a la votación, el representante permanente de China ante la ONU, Fu Cong, también cuestionó la permanencia de unas medidas que se remontan a hace 64 años. El diplomático consideró injustificable que Washington ignore durante décadas las reiteradas demandas internacionales para poner fin al embargo.
Pekín aseguró que continuará "apoyando firmemente" la defensa de la soberanía y la dignidad nacional de Cuba, así como su oposición a la injerencia extranjera.

Desde 1992, Cuba presenta ante la Asamblea General un proyecto de resolución para exigir el levantamiento del bloqueo, que ha recibido de forma reiterada el respaldo de una amplia mayoría de los Estados miembros de la ONU.

A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.

El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала