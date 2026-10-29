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China insta a EEUU a levantar el bloqueo contra Cuba tras una nueva condena de la ONU

China insta a EEUU a levantar el bloqueo contra Cuba tras una nueva condena de la ONU

Sputnik Mundo

Pekín reitera su respaldo a la isla y exige a Washington que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra La Habana, después de que la... 29.10.2026, Sputnik Mundo

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El vocero del gigante asiático subrayó que Washington debe atender las demandas de la comunidad internacional y detener las medidas de presión contra el país caribeño.La resolución fue respaldada por 130 Estados miembros, entre ellos China, Rusia y Bielorrusia. Otros 17 países votaron en contra, incluidos EEUU, Argentina e Israel, mientras que 25 optaron por abstenerse. El resultado volvió a evidenciar el apoyo mayoritario a la iniciativa que Cuba presenta anualmente ante Naciones Unidas desde 1992.Según Guo, durante 34 años consecutivos la Asamblea General ha aprobado resoluciones que piden el levantamiento del embargo. El portavoz chino destacó que esta continuidad demuestra el rechazo de numerosos países a las restricciones unilaterales de Washington, que Pekín considera incompatibles con los principios de la Carta de la ONU y con el derecho de los pueblos a determinar su propio desarrollo.El representante de la diplomacia china denunció que las sanciones han provocado graves dificultades para la población cubana y obstaculizan el desarrollo económico y social del país. Asimismo, llamó a EEUU a cesar cualquier forma de coerción y presión contra La Habana, incluidas las amenazas de recurrir a la fuerza.Durante el debate previo a la votación, el representante permanente de China ante la ONU, Fu Cong, también cuestionó la permanencia de unas medidas que se remontan a hace 64 años. El diplomático consideró injustificable que Washington ignore durante décadas las reiteradas demandas internacionales para poner fin al embargo.Pekín aseguró que continuará "apoyando firmemente" la defensa de la soberanía y la dignidad nacional de Cuba, así como su oposición a la injerencia extranjera.A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.

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