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La mayoría de la Asamblea General de la ONU rechaza el bloqueo de EEUU contra Cuba
La mayoría de la Asamblea General de la ONU rechaza el bloqueo de EEUU contra Cuba
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La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero... 28.10.2026, Sputnik Mundo
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La resolución contó con el apoyo de 130 países. Solo 17 votaron en contra y 25 se abstuvieron.Este año se registraron 10 votos en contra y 13 abstenciones más que en 2025, tras lo que Cuba describió como "un despliegue inusitado" de EEUU para restarle apoyos al proyecto de resolución que pide el fin de las sanciones económicas de Washington contra la isla.La Asamblea General de la ONU ha estado aprobando resoluciones que exigen el levantamiento de las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Cuba desde 1992, y estos documentos gozan de un apoyo abrumador entre los Estados miembros. Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes.A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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La mayoría de la Asamblea General de la ONU rechaza el bloqueo de EEUU contra Cuba
15:40 GMT 28.10.2026 (actualizado: 15:41 GMT 28.10.2026)
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba', que pide poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU a la isla hace más de seis décadas.
La resolución contó con el apoyo de 130 países. Solo 17 votaron en contra y 25 se abstuvieron.
Este año se registraron 10 votos en contra y 13 abstenciones más que en 2025, tras lo que Cuba describió como "un despliegue inusitado" de EEUU para restarle apoyos al proyecto de resolución que pide el fin de las sanciones económicas de Washington contra la isla.
La Asamblea General de la ONU ha estado aprobando resoluciones que exigen el levantamiento de las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Cuba desde 1992, y estos documentos gozan de un apoyo abrumador entre los Estados miembros. Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes.
A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela
.
El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles
a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible
en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía
y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso
, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.