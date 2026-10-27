"Es una vergüenza": Zajárova condena más de seis décadas de presión de EEUU sobre Cuba
© Foto : Agencia de la Cumbre y el Foro Rusia-África / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia
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Rusia calificó de "vergüenza para la civilización mundial contemporánea" el bloqueo que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde hace más de seis décadas, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, durante un encuentro con participantes del foro mediático Rusia-África 2026, celebrado en Moscú.
"El bloqueo de todo un país y su población en pleno siglo XXI es una vergüenza", afirmó la vocera del país euroasiático.
Según Zajárova, esta política no constituye un intento de resolver contradicciones ni de proteger intereses económicos, sino una forma de presión que afecta a toda la población cubana.
La portavoz instó a comparar las dimensiones de Cuba y EEUU, que, según señaló, "lleva décadas ejerciendo presión sobre la isla". También sostuvo que el bloqueo busca influir en el pueblo cubano en contra de sus intereses nacionales y "en beneficio de determinadas figuras políticas".
Zajárova recordó que Rusia vota sistemáticamente contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU y subrayó que la oposición a esta política no debe limitarse a las votaciones.
"Esto no solo es una votación, sino una lucha activa".
A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.
El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
La Asamblea General de la ONU tiene previsto votar el 28 de octubre una nueva resolución que pide poner fin al bloqueo. La iniciativa cubana recibe tradicionalmente el respaldo de una amplia mayoría de los Estados miembros, aunque sus resoluciones no son jurídicamente vinculantes.
La Asamblea General de la ONU tiene previsto votar el 28 de octubre una nueva resolución que pide poner fin al bloqueo. La iniciativa cubana recibe tradicionalmente el respaldo de una amplia mayoría de los Estados miembros, aunque sus resoluciones no son jurídicamente vinculantes.
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