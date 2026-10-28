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Nicaragua y Rusia amplían su cooperación biofarmacéutica con la mirada puesta en América Latina

Nicaragua y Rusia amplían su cooperación biofarmacéutica con la mirada puesta en América Latina

Sputnik Mundo

La cooperación farmacéutica entre Nicaragua y Rusia entra en una nueva etapa, en la que la producción de vacunas y las transferencias biotecnológicas buscan... 28.10.2026, Sputnik Mundo

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El X Congreso Farmacéutico Internacional Rusia-Nicaragua, que se desarrolla en Managua este 27 y 28 de octubre, conmemora también una década de operaciones del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Méchnikov en esta capital, considerado por representantes de ambos países como el proyecto mas relevante en materia de cooperación científica.Uno de los indicadores presentados durante el encuentro refleja la dimensión alcanzada por esta plataforma regional: en 2025, el Instituto Méchnikov produjo más de tres millones de dosis de la vacuna antigripal Viaf y Covacell, destinada para la inmunización contra el COVID-19, según informó en el encuentro Natalia Stadchenko, jefa adjunta de la Agencia Federal Médico-Biológica (AFMB) de Rusia.Durante el congreso, Stadchenko también señaló que el instituto cuenta con el estatus de precalificación de la Organización Mundial de la Salud para dos vacunas antigripales. Este reconocimiento, de acuerdo con la representante rusa, forma parte de los avances alcanzados por la instalación.De la producción de vacunas a la transferencia tecnológicaLa historia del Instituto Méchnikov se remonta a una decisión estratégica adoptada en 2014, durante una visita a Nicaragua del presidente ruso, Vladímir Putin y su encuentro con el mandatario centroamericano, Daniel Ortega.Dos años después, en 2016, la instalación inició operaciones, de acuerdo con el recuento presentado por Laureano Ortega, representante especial de los copresidentes de Nicaragua para las relaciones con Rusia.Para Nicaragua la estrategia de la cooperación con Moscú, trasciende a la transferencia tecnológica para el desarrollo de capacidades profesionales de especialistas de esta nación que completan su preparación académica con el programa Bionica, mediante cursos y estudios de posgrado en Rusia. Tras completar su formación, los participantes retornan al país para incorporarse al Instituto Méchnikov, al sistema de salud y a otras áreas relacionadas con la investigación y la atención sanitaria.La transferencia de conocimientos representa así otro componente de la alianza: preparar personal capaz de operar tecnologías especializadas, fortalecer las capacidades nacionales y compartir los aprendizajes con otros profesionales.La vacuna contra el dengue, uno de los desafíos científicos compartidosEntre los proyectos expuestos en el encuentro destaca la investigación conjunta para desarrollar una vacuna contra el dengue, enfermedad que representa un desafío sanitario para Nicaragua y otros países tropicales.Daría Kriuchko, directora del Departamento de Medicinas Transicionales, Innovaciones y Políticas de Recursos Humanos de la Agencia Federal Médico-Biológica (AFMB) de Rusia, informó que las delegaciones sostuvieron una nueva sesión de trabajo para evaluar el proyecto, revisar sus dificultades y definir perspectivas de desarrollo."Nuestro trabajo conjunto permitió desarrollar la potencial colosal que se mostró en el desarrollo de la vacuna contra el dengue, es un proyecto muy complicado que une la experiencia de los colegas nicaragüenses y la tecnología rusa", explicó Kriuchko en el congreso de Managua.El proyecto todavía se encuentra en desarrollo, por tanto, su relevancia reside en el proceso de investigación y cooperación científica en curso, acotó la científica euroasiática."Ayer (lunes) tuvimos la tercera sesión para el desarrollo de la vacuna contra el dengue que mostró otra vez nuestra confianza (…) Actualmente, en la coyuntura políticamente difícil cuando los institutos científicos tienen que pasar la prueba de tiempo, es muy importante tener a un socio confiable, seguro que comparte tus valores fundamentales", añadió Kriuchko.Por su parte, Stadchenko explicó que las primeras dos fases de los estudios clínicos están previstas en Rusia, con el propósito de evaluar la inmunogenicidad y la seguridad de la vacuna. Si los resultados son positivos, se contempla una tercera fase en Rusia y Nicaragua.Un centro de medicina nuclear en el horizonte de 2027La agenda bilateral también incluye un proyecto de mayor alcance en el campo de la atención oncológica que Nicaragua desarrolla de la mano con la Agencia Federal Médico-Biológica y la corporación estatal Rosatom; el proyecto involucra al Ministerio de Salud y al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) por la parte centroamericana.La instalación busca incorporar tecnologías rusas para ampliar los servicios especializados disponibles en Nicaragua y ofrecer atención también a pacientes de otros países de la región.Un mercado regional en disputa por calidad y accesoLa cooperación científica también tiene una dimensión comercial. Nicaragua importa anualmente medicamentos por un valor cercano a los 400 millones de dólares, según cifras presentadas por el doctor Roberto López, presidente ejecutivo del INSS.El especialista centroamericano, señaló que la ampliación de las relaciones con proveedores internacionales, incluidos los rusos, representa una oportunidad para diversificar la oferta de productos farmacéuticos y buscar alternativas de menor costo.El funcionario también indicó que la lista de medicamentos cubiertos por el INSS pasó de 120 productos a 523, como parte de las medidas que, según explicó, buscan ampliar el acceso de la población a los tratamientos.De acuerdo con los datos expuestos durante el congreso, entre 2007 y 2025 el volumen de medicamentos importados por habitante aumentó de 1,6 a 3,3 kilogramos, mientras que el precio por kilogramo se redujo un 20 %. Estas cifras fueron presentadas por López como indicadores de una mayor disponibilidad de medicamentos a menor costo.En este contexto, el Instituto Méchnikov también funciona como una plataforma para facilitar el suministro de productos farmacéuticos rusos y de otros países socios, como la districución de la vacuna contra virus del papiloma humano (VPH). Las autoridades nicaragüenses han expresado su interés en que las capacidades desarrolladas en el país puedan contribuir al registro y abastecimiento de mercados de Centroamérica, América Latina y el Caribe."Y con la Federación de Rusia, seguimos trabajando para fortalecer las capacidades también de nuestras autoridades, instituciones regulatorias, en el registro de fármacos y medicamentos de la Federación de Rusia aquí en Nicaragua y lo que es un una visión estratégica de nuestro gobierno en alianza con Rusia de conformar estas empresas como Méchnikov [para que] estos productos puedan ser ofertados para todo el mercado de la región centroamericana", puntualizó Ortega Murillo.

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