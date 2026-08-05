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"Pone en el centro a la familia": la alcaldesa de Managua explica la visión de desarrollo de Nicaragua | Videos

"Pone en el centro a la familia": la alcaldesa de Managua explica la visión de desarrollo de Nicaragua | Videos

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El Gobierno de Nicaragua impulsa un modelo de desarrollo que coloca a la familia en el centro de las políticas públicas, incluidas movilidad e infraestructura... 05.08.2026, Sputnik Mundo

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El modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno de Nicaragua tiene como prioridad a las familias y contempla el fortalecimiento del transporte y la infraestructura urbana, apuntó."Lo principal es llevar mejoría a la familia de forma integral cuando hablamos de salud, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de carretera, la ampliación de nuestra matriz energética, el agua potable. Nosotros vamos desarrollando de forma amplia todas esas condiciones para vivir mejor", compartió Reyna Juanita Rueda Alvarado al ser entrevistada en el marco de la V Cumbre Internacional de Transporte, celebrada en Moscú.Alcaldesa de Managua elogia la inversión del Gobierno de Nicaragua en el bienestar de la naciónLos copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, han convertido la modernización del transporte público y la inversión en infraestructura vial en una prioridad para mejorar la calidad de vida de las familias nicaragüenses, subrayó la alcaldesa de Managua."No solamente renovando las unidades de transporte urbano colectivo, sino modernizando y ampliando nuestro sistema vial, sobre todo modernizándolo, creando esas condiciones para que las familias se transporten de forma segura y de forma eficiente, y sobre todo la conectividad desde un municipio de nuestra ciudad a otro", comentó Reyna Juanita Rueda Alvarado."Esta es la ruta": Managua destaca las experiencias de Moscú para mejorar la movilidad urbana"Moscú es una ciudad que inspira, que enamora a seguir haciendo las cosas mejor cada día y que sabemos que esta es la ruta", expresó.Pese a los desafíos y retos que enfrentan las ciudades, la voluntad política y el intercambio de experiencias permiten impulsar proyectos para mejorar las condiciones de vida de la población, resumió la alcaldesa de Managua.

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