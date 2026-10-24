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Nelly Kruk lleva la herencia ancestral rusa a la pasarela de Nicaragua Diseña

Nelly Kruk lleva la herencia ancestral rusa a la pasarela de Nicaragua Diseña

Sputnik Mundo

La memoria de sus antepasados, la tradición artesanal y los objetos que formaron parte de la vida cotidiana en las antiguas aldeas rusas se convierten en... 24.10.2026, Sputnik Mundo

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La XV edición de Nicaragua Diseña abrió sus puertas el 23 de octubre en el Centro de Convenciones Olof Palme, en Managua, con una agenda que contempla 83 pasarelas, la participación de 60 diseñadores nacionales y 23 internacionales procedentes de 16 países, además de exposiciones, gastronomía, conferencias, paneles y presentaciones musicales. Las actividades se extenderán hasta el 25 de octubre.Una historia que comenzó en la infanciaPara la exponente rusa Kruk, la moda es también una forma de preservar y transmitir la riqueza cultural de su país. Su colección Encaje y acero está inspirada en la filigrana de Kazakovo, una técnica artesanal tradicional de esta aldea ubicada en la región de Nizhni Nóvgorod, al oeste de Rusia.En declaración a Sputnik, la diseñadora afirmó que la conexión con esta tradición comenzó cuando tenía alrededor de 10 años, mientras recorría una calle histórica de su localidad y descubrió las joyas elaboradas con esta técnica.Aquel recuerdo de infancia se convirtió, años después, en una fuente de inspiración para la colección que presenta en Managua.La creadora rusa explicó que la fábrica artesanal con la que trabaja tiene 100 años de historia, un legado que incorpora a sus creaciones mediante referencias a la tradición industrial que han pasado de una generación a otra.Diseños que trascienden a la pasarelaEn su colección también aparecen objetos que evocan la vida de sus antepasados. Un cofre, cubos metálicos y el balancín recuerdan las actividades de la vida cotidiana de aldeas rurales soviéticas.En este sentido, compartió que los elementos de su colección trasladan a la pasarela fragmentos de las experiencias que permanecen en la memoria colectiva y familiar, transformados ahora en recursos creativos para la moda contemporánea,Además, la propuesta de Kruk incorpora elementos teatrales, pero también busca que sus creaciones puedan integrarse en la vida cotidiana y en el estilo personal de quienes las visten.La representante de la moda rusa explicó que cada pieza reúne diferentes elementos y que su intención no es limitar las prendas a una presentación artística, sino ofrecer posibilidades para que las personas las incorporen a su propia identidad."Mi marca no está dedicada únicamente a la moda. Es un ecosistema que abarca diferentes ámbitos: el teatro, la moda nupcial y los viajes relacionados con la moda", subrayó.Su encuentro con la cultura nicaragüenseLa diseñadora expresó su agradecimiento a Nicaragua Diseña por la invitación y destacó la hospitalidad que encontró desde su llegada al país centroamericano.Para la artista rusa, su presencia representa un encuentro entre dos realidades culturales a través del diseño: por un lado, las tradiciones artesanales y la memoria histórica rusa; por otro, una plataforma nicaragüense que reúne a creadores nacionales e internacionales para compartir propuestas e impulsar el talento.Nicaragua Diseña reúne a creadores de 16 paísesLos diseñadores internacionales invitados a Nicaragua Diseña proceden de Rusia, China, Cuba, Tailandia, Italia, Turquía, España, Rumanía, Venezuela, Colombia, México, Honduras, Surinam, El Salvador, Panamá y Costa Rica."[Somos] países que estamos creando para que el mundo sea un lugar más bonito, [que] sea ese lugar que nos une y nos lleva a soñar juntos", expresó Camila Ortega Murillo, directora de la plataforma, durante la bienvenida a los diseñadores internacionales.La XV edición de Nicaragua Diseña se desarrollará del 23 al 25 de octubre en el Centro de Convenciones Olof Palme, en Managua.

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