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Nicaragua busca diversificar sus mercados para ampliar su presencia en el comercio mundial

Nicaragua busca diversificar sus mercados para ampliar su presencia en el comercio mundial

Sputnik Mundo

La apertura del mercado chino abrió nuevas rutas para los productos nicaragüenses; ahora, el país busca diversificar sus destinos de exportación, fortalecer... 16.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-16T14:30+0000

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En esa apuesta por ampliar su presencia internacional, Managua reúne a compradores extranjeros, empresarios y representantes de organismos de promoción comercial durante el II Foro Nicaragua Exporta 2026.La plataforma, que se desarrolla este 15 y 16 de octubre, congrega a 346 participantes, 52 empresas nicaragüenses con exposición comercial y representantes de 34 países, con una agenda que incluye ruedas de negocios, conferencias y encuentros dirigidos a facilitar el acceso de la oferta exportable del país centroamericano a nuevos destinos.El encuentro se desarrolla en un contexto de crecimiento de las exportaciones nicaragüenses. Según el ministro de Fomento, Industria y Comercio, Ervin Ramírez, el país acumuló 7.362 millones de dólares en exportaciones entre enero y septiembre de 2026, un 10,4 % más que en el mismo período del año anterior.En 2025, Nicaragua cerró con exportaciones por 8.722 millones de dólares, una cifra histórica, de acuerdo con el funcionario, quien expresó expectativas de aproximarse a los 9.000 millones de dólares al finalizar este año.El ministro identificó tres líneas estratégicas para continuar desarrollando el sector: ampliar la producción de los bienes que Nicaragua ya comercializa en el exterior, incorporar nuevos productos y diversificar los mercados de destino.Sin embargo, también reconoció desafíos relacionados con la variabilidad climática, los cambios geopolíticos, las medidas arancelarias y las dificultades que afectan las cadenas internacionales de suministro.Productores que buscan nuevos destinosPara los exportadores, la diversificación comercial representa relaciones con nuevos socios internacionales y, así, reducir la dependencia de los mercados tradicionales. Industrial Comercial San Martín, uno de los principales mataderos de Centroamérica, ya comercializa carne bovina en Estados Unidos, China, Tailandia, Taiwán, México, Puerto Rico, República Dominicana y otros mercados de Centroamérica.Chiara Günkel, representante de la empresa, explicó a Sputnik que comenzaron a exportar carne congelada a China en agosto de 2025, después de superar los procedimientos y requisitos necesarios para ingresar a ese mercado.La compañía estima que despacha entre 60 y 70 contenedores de carne por semana, en conjunto hacia todos sus mercados internacionales, lo que equivale a unas 6.000 toneladas métricas exportadas mensualmente.Para Gunkel, participar en Nicaragua Exporta permite explorar oportunidades adicionales incluso en destinos donde la empresa ya tiene presencia."Podemos ampliar esos envíos que estamos haciendo a destinos como China y el resto de los mercados. Nos da la oportunidad de conectar con más clientes, ampliar nuestro mercado y tener más oportunidades", afirmó.La experiencia de esta empresa refleja uno de los desafíos de la internacionalización: la trazabilidad de la oferta nicaragüense; en otras palabras, acceder a un mercado no depende únicamente de la calidad del producto, sino también de cumplir los procedimientos sanitarios, documentales y comerciales exigidos por cada destino.El café nicaragüense amplía su horizonteLa diversificación también abre oportunidades para organizaciones de pequeños productores, cuya participación en el comercio exterior conecta la producción rural con compradores internacionales.Marvin Raúl Talavera González, representante de la Sociedad de Pequeños Productores y Exportadores de Café (Soppexca), de la zona norte de Jinotega, detalló a Sputnik que la cooperativa agrupa a unos 300 productores distribuidos en 15 cooperativas.La organización exporta café a Estados Unidos y Europa, mercados que, según Talavera, concentran el 80% y el 20% de sus ventas, respectivamente. Ahora trabaja en la ampliación de sus operaciones hacia China mediante pequeños lotes de café de especialidad.Soppexca comercializa alrededor de 20.000 quintales de café oro de exportación al año, según su representante, y cuenta con aproximadamente 15 compradores internacionales. La organización también ha participado en competencias de calidad, entre ellas la Taza de la Excelencia en Nicaragua y la Golden Cup en Perú, certámenes que, de acuerdo con Talavera, han contribuido a proyectar la calidad de su producción.China y Eurasia: oportunidades de expansiónChina figura entre los mercados que Nicaragua busca fortalecer tras la entrada en vigor, en 2024, de su tratado de libre comercio bilateral. La relación comercial abre oportunidades para ampliar el intercambio de productos y facilitar el acceso de la oferta nicaragüense al mercado asiático.Durante el foro, Zhang Shujing, subdirector general del Departamento de Administración de Exposiciones del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), expresó el interés de su país en impulsar ese intercambio.El representante del organismo chino, que participó en la segunda edición de Nicaragua Exporta, destacó la calidad de los productos exhibidos y expresó confianza en que puedan incorporarse al mercado de su país."Esperemos que estos productos de alta gama puedan integrarse en el mercado de China y que las personas en China puedan conocer y disfrutar los productos de alta calidad de Nicaragua", añadió.En paralelo, Nicaragua busca ampliar sus relaciones comerciales con países de Eurasia, entre ellos Bielorrusia, Rusia y Turquía. El acercamiento a estos destinos forma parte de los esfuerzos por extender la presencia de los productos nacionales en mercados fuera de sus socios tradicionales.México mira hacia la carne Jorge Fiorentini, empresario de Comercial de Carnes Frías del Norte de Baja California (norte de México), llegó a Managua con el objetivo de conocer las posibilidades comerciales que ofrece Nicaragua.Fiorentini señaló que, durante el encuentro, buscaría establecer contactos y conocer la logística y las facilidades disponibles para concretar negocios. "Estaremos muy aplicados en tratar de llevar los contactos, de ver la logística y las facilidades que hay entre Nicaragua y México para poder hacer un muy buen negocio", expresó.Su participación evidencia el papel que pueden desempeñar las ruedas de negocios y las reuniones directas entre empresarios para identificar proveedores; sin embargo, la concreción de esos acuerdos dependerá de las negociaciones, los requisitos aplicables y las condiciones de cada operación.La estrategia de diversificación se apoya en productos tradicionales de la economía nicaragüense, como café, carne bovina, azúcar, tabaco, ron y productos del mar, pero también en una oferta que busca incorporar otros rubros agroindustriales y agrícolas.El crecimiento de las exportaciones, por sí solo, no elimina los desafíos. La variabilidad climática, los costos logísticos, las regulaciones sanitarias y los cambios en las condiciones del comercio mundial pueden afectar la producción y el acceso a los mercados. De ahí la importancia de fortalecer la capacidad de los exportadores para adaptarse a las exigencias de cada destino.Ramírez reconoció que Nicaragua necesita mejorar la facilitación del comercio y agilizar los pasos fronterizos centroamericanos, además de avanzar en la armonización de las normas regionales.

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