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El Gobierno de Nicaragua obtiene 88% de aprobación, según una encuesta
El Gobierno de Nicaragua obtiene 88% de aprobación, según una encuesta
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La gestión del Gobierno de Nicaragua, encabezado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, obtuvo un 88% de aprobación, según los resultados de la... 22.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-22T14:35+0000
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El estudio atribuye a Ortega un 88,4% de valoración positiva de su imagen personal y un 88% de aprobación de su gestión, mientras que Murillo registra un 86,6% de valoración positiva de su imagen y un 86,5% de opiniones favorables sobre su desempeño, explicó Raúl Obregón, gerente general de la firma encuestadora.Asimismo, el 88,2% de las personas encuestadas considera que Nicaragua avanza en la dirección correcta bajo la actual Administración.En la evaluación de la gestión gubernamental, el estudio registra una calificación general de 9,07 puntos sobre 10. Entre los aspectos valorados figuran la comunicación con la ciudadanía y la confianza generada, ambos con 9,09 puntos. Además, el 84,1% de los encuestados considera que el Gobierno trabaja en beneficio de la población, mientras que el 87,2% estima que promueve la unidad y la reconciliación entre las familias nicaragüenses.En el ámbito político, la encuesta reporta un índice de predisposición favorable del 87,1% para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), frente al 18,2% atribuido a la oposición.El estudio se realizó del 27 de septiembre al 9 de octubre de 2026 mediante 1.600 entrevistas presenciales a personas de 16 años o más, en zonas urbanas y rurales de todo el país. La ficha técnica reporta un margen de error de ±2,50 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.
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El Gobierno de Nicaragua obtiene 88% de aprobación, según una encuesta
Marcela Rivera
Desde Nicaragua
La gestión del Gobierno de Nicaragua, encabezado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, obtuvo un 88% de aprobación, según los resultados de la edición 86 del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública (Sismo), correspondiente al tercer trimestre de 2026 y elaborado por la firma M&R Consultores.
El estudio atribuye a Ortega un 88,4% de valoración positiva de su imagen personal y un 88% de aprobación de su gestión, mientras que Murillo registra un 86,6% de valoración positiva de su imagen y un 86,5% de opiniones favorables sobre su desempeño, explicó Raúl Obregón, gerente general de la firma encuestadora.
Asimismo, el 88,2% de las personas encuestadas considera que Nicaragua avanza en la dirección correcta bajo la actual Administración.
En la evaluación de la gestión gubernamental, el estudio registra una calificación general de 9,07 puntos sobre 10. Entre los aspectos valorados figuran la comunicación con la ciudadanía y la confianza generada, ambos con 9,09 puntos. Además, el 84,1% de los encuestados considera que el Gobierno trabaja en beneficio de la población, mientras que el 87,2% estima que promueve la unidad y la reconciliación entre las familias nicaragüenses.
En el ámbito político, la encuesta reporta un índice de predisposición favorable del 87,1% para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), frente al 18,2% atribuido a la oposición.
El estudio se realizó del 27 de septiembre al 9 de octubre de 2026 mediante 1.600 entrevistas presenciales a personas de 16 años o más, en zonas urbanas y rurales de todo el país. La ficha técnica reporta un margen de error de ±2,50 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.
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