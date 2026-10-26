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Los empresarios de EEUU solo ven "cómo se estrecha su ventana de oportunidad" por las restricciones a China

Los empresarios de EEUU solo ven "cómo se estrecha su ventana de oportunidad" por las restricciones a China

Sputnik Mundo

Según el diario 'Global Times', el endurecimiento de estas regulaciones busca ampliar el control en áreas tecnológicas como inteligencia artificial... 26.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-26T06:35+0000

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El diario afirma que la reciente propuesta del Departamento del Tesoro de ampliar las restricciones de inversiones salientes vulnera los consensos alcanzados entre los líderes de EEUU y China e incurre en un proteccionismo discriminatorio. El editorial advierte que, si bien el Ministerio de Comercio chino se ha reservado el derecho de aplicar contramedidas, el principal efecto de estas trabas es que limita a inversores estadounidenses, aislándolos de un mercado altamente dinámico y con oportunidades clave en sectores en auge.Como prueba del impacto contraproducente para Washington, el medio cita datos de la industria farmacéutica y encuestas del Consejo Empresarial EEUU-China, argumentando que el sector biotecnológico norteamericano depende cada vez más de alianzas con empresas chinas, las cuales generan un tercio de los nuevos medicamentos en desarrollo global. De igual forma, el medio remarca que las barreras arancelarias impuestas por Washington ya desencadenaron una caída del 26% en las exportaciones estadounidenses a China el año pasado y la pérdida de unos 148.000 empleos en el país norteamericano.En contraste con las políticas estadounidenses, el Global Times enfatiza que la inversión de algunos países de Europa en territorio chino registra un crecimiento acelerado, mientras que el capital estadounidense crece a un ritmo significativamente menor debido a sus propias restricciones. De acuerdo con el periódico, este desfase demuestra que el empresariado estadounidense está siendo desplazado por competidores globales que sí aprovechan el atractivo del mercado chino.Asimismo, la publicación subraya que el 95% de los miembros del Consejo Empresarial EEUU-China considera que operar en la nación asiática es fundamental para mantener su competitividad global. El diario reitera que cerrar fronteras y politizar los flujos de capital destruye la confianza empresarial y desestabiliza las cadenas mundiales de suministro, augurando además que el mercado de robótica humanoide de EEUU podría reducirse cerca de un 60% para 2030 debido a estas restricciones comerciales.El Global Times concluye advirtiendo que Pekín responderá a las incertidumbres externas mediante una política de apertura de alto nivel, rАeafirmando su postura de que la cooperación bilateral aporta beneficios mutuos, mientras que el enfrentamiento genera severos costos. El medio insiste en que la Administración estadounidense debe escuchar las advertencias de sus propios sectores agrícolas, farmacéuticos y financieros antes de que las medidas punitivas terminen por neutralizar la capacidad competitiva de sus propias empresas en el escenario internacional.

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