China exige a EEUU frenar la expansión de restricciones a las inversiones en tecnología sensible
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El Ministerio de Comercio del gigante asiático hizo la solicitud formal tras la propuesta del Departamento del Tesoro de EEUU para actualizar su programa de seguridad de inversiones salientes.
Lo anterior busca incorporar a la biotecnología dentro de los sectores restringidos, además de extender los controles sobre la computación de alto rendimiento y los sistemas hipersónicos.
Desde Pekín se calificó la iniciativa como una acción discriminatoria que intensifica los bloqueos y altera de manera significativa las relaciones comerciales bilaterales.
Además, la cartera advirtió que este tipo de medidas unilaterales contradice los consensos alcanzados recientemente por los presidentes de ambas naciones en sus últimas reuniones y reservándose el derecho de aplicar las contramedidas correspondientes.
Por su parte, la Administración estadounidense argumenta que estas regulaciones —que ya aplicaban restricciones en áreas clave como semiconductores, tecnologías cuánticas e inteligencia artificial— no están dirigidas exclusivamente a China. Según asegura Washington, el objetivo del programa es evitar que el capital nacional financie tecnologías de doble uso en países adversarios.
Por su parte, la Administración estadounidense argumenta que estas regulaciones —que ya aplicaban restricciones en áreas clave como semiconductores, tecnologías cuánticas e inteligencia artificial— no están dirigidas exclusivamente a China. Según asegura Washington, el objetivo del programa es evitar que el capital nacional financie tecnologías de doble uso en países adversarios.
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