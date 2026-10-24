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China concentra más del 80% de los nuevos pedidos mundiales de buques

China concentra más del 80% de los nuevos pedidos mundiales de buques

Sputnik Mundo

La nación asiática reforzó su liderazgo en la industria naval durante los primeros nueve meses de 2026, con aumentos en la producción, los nuevos pedidos y la... 24.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-24T09:02+0000

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China mantuvo su liderazgo mundial en la construcción naval entre enero y septiembre de 2026, al concentrar el 63,6% de la producción global, el 81,8% de los nuevos pedidos y el 72,4% de la cartera de pedidos, según estadísticas publicadas por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT).Durante los primeros nueve meses del año, el país completó una producción de 58,05 millones de toneladas de peso muerto (DWT), un indicador de la capacidad de carga de los buques, lo que representó un incremento interanual del 50,7%.Los nuevos pedidos alcanzaron los 175,29 millones de DWT, un crecimiento del 163,2% respecto al mismo periodo de 2025. Con ello, China concentró más de cuatro quintas partes de los encargos mundiales de nuevas embarcaciones.A finales de septiembre, la cartera de pedidos pendientes llegó a 399,13 millones de DWT, un aumento interanual del 64,8%. Esta cifra refleja el volumen de trabajo contratado que los astilleros chinos tienen por completar.Los datos del MIIT consolidan la posición de China como principal actor de la industria naval mundial, tanto por su capacidad de producción como por la demanda internacional de nuevas embarcaciones.El sector también avanza en la transición hacia tecnologías de menor impacto ambiental. China captó el 74,1% de los nuevos pedidos mundiales de buques de propulsión ecológica durante el periodo analizado.Esa participación aumentó 5,7 puntos porcentuales respecto al primer semestre de 2026, lo que muestra un crecimiento de la presencia china en este segmento de la industria.Los resultados reflejan el desempeño de los astilleros del país asiático en un mercado global donde la capacidad de producción, los encargos futuros y el desarrollo de embarcaciones más sostenibles son factores clave para mantener la competitividad.

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