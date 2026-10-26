https://noticiaslatam.lat/20261026/que-orientacion-en-politica-exterior-preven-los-expertos-para-el-nuevo-mandato-de-lula-1175594790.html

¿Qué orientación en política exterior prevén los expertos para el nuevo mandato de Lula?

¿Qué orientación en política exterior prevén los expertos para el nuevo mandato de Lula?

Sputnik Mundo

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, reelegido para el cargo, mantendrá estrechos vínculos con Rusia, señala a Sputnik el politólogo Dmitri... 26.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-26T11:05+0000

2026-10-26T11:05+0000

2026-10-26T11:05+0000

américa latina

brasil

luiz inacio lula da silva

💬 opinión y análisis

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1a/1175595562_0:249:2891:1875_1920x0_80_0_0_092b41c76332a64aa77bb1151d53aa33.jpg

Al mismo tiempo, Lula da Silva seguirá una política prudente con respecto a Washington, teniendo en cuenta la estrategia de la Casa Blanca para afianzar su dominio en América Latina, señala Rodiónov, quien también dirige el Centro de Estudios Geopolíticos del Instituto de Desarrollo Innovador."Creo que Lula actuará con firmeza, pero con mesura", concluye el experto.En Brasil se celebró la segunda vuelta de las elecciones. Conforme al recuento del 99,99% de los votos, Lula da Silva ganó los comicios con el 51,79%. Su rival, el político e hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019–2023), Flavio Bolsonaro, obtuvo el 48,21%. El Tribunal Superior Electoral añadió una nota a los datos del escrutinio, señalando que el resultado está matemáticamente definido.

https://noticiaslatam.lat/20261026/america-latina-felicita-a-lula-por-su-triunfo-electoral-1175593490.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, luiz inacio lula da silva, 💬 opinión y análisis, política