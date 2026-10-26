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¿Qué orientación en política exterior prevén los expertos para el nuevo mandato de Lula?
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El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, reelegido para el cargo, mantendrá estrechos vínculos con Rusia, señala a Sputnik el politólogo Dmitri... 26.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-26T11:05+0000
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Al mismo tiempo, Lula da Silva seguirá una política prudente con respecto a Washington, teniendo en cuenta la estrategia de la Casa Blanca para afianzar su dominio en América Latina, señala Rodiónov, quien también dirige el Centro de Estudios Geopolíticos del Instituto de Desarrollo Innovador."Creo que Lula actuará con firmeza, pero con mesura", concluye el experto.En Brasil se celebró la segunda vuelta de las elecciones. Conforme al recuento del 99,99% de los votos, Lula da Silva ganó los comicios con el 51,79%. Su rival, el político e hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019–2023), Flavio Bolsonaro, obtuvo el 48,21%. El Tribunal Superior Electoral añadió una nota a los datos del escrutinio, señalando que el resultado está matemáticamente definido.
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¿Qué orientación en política exterior prevén los expertos para el nuevo mandato de Lula?
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, reelegido para el cargo, mantendrá estrechos vínculos con Rusia, señala a Sputnik el politólogo Dmitri Rodiónov. Al mismo tiempo, tratará de evitar un deterioro de las relaciones con Estados Unidos, añade.
"Sin duda, se mantendrá la línea de cooperación con Rusia adoptada durante el mandato de Lula. No hay ningún indicio de que esto vaya a cambiar", subraya.
Al mismo tiempo, Lula da Silva seguirá una política prudente con respecto a Washington, teniendo en cuenta la estrategia de la Casa Blanca para afianzar su dominio en América Latina, señala Rodiónov, quien también dirige el Centro de Estudios Geopolíticos del Instituto de Desarrollo Innovador.
"Creo que Lula actuará con firmeza, pero con mesura", concluye el experto.
En Brasil se celebró la segunda vuelta de las elecciones. Conforme al recuento del 99,99% de los votos, Lula da Silva ganó los comicios con el 51,79%
. Su rival, el político e hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019–2023), Flavio Bolsonaro, obtuvo el 48,21%. El Tribunal Superior Electoral añadió una nota a los datos del escrutinio, señalando que el resultado está matemáticamente definido.