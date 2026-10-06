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Eventual victoria de Flavio Bolsonaro en Brasil podría dar un nuevo "dinamismo" al Mercosur, dicen analistas

Eventual victoria de Flavio Bolsonaro en Brasil podría dar un nuevo "dinamismo" al Mercosur, dicen analistas

Sputnik Mundo

La posibilidad de que Flavio Bolsonaro gane la segunda vuelta en Brasil podría facilitar una apertura en el Mercosur, un bloque que en los últimos años estuvo... 06.10.2026, Sputnik Mundo

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El escenario favorable para que Bolsonaro se imponga en la segunda vuelta del 25 de octubre y asuma como mandatario de Brasil a partir de enero de 2027 también abre las puertas a un cambio en el bloque regional, un ámbito en el que el candidato del Partido Liberal ha mostrado posturas que difieren de las impulsadas por Lula en los últimos años.En julio de 2026, Bolsonaro defendió la idea de que Brasil "se libere de las amarras" del bloque regional, con el objetivo de poder negociar acuerdos comerciales bilaterales sin necesitar del resto de los socios. Aquella postura apuntaba especialmente a un diálogo directo con EEUU para la firma de un tratado de esa índole.El político brasileño reivindicó, en esa oportunidad, que "el camino tomado por la Argentina de Milei ofrece un precedente útil", en relación a los pasos dados por el Gobierno argentino para la firma, a comienzos de 2026, de un Acuerdo de Comercio de Inversión Recíprocos con EEUU que eliminó aranceles al comercio entre ambos mercados.¿Qué piensa Bolsonaro del Mercosur?De todos modos, todavía "no está claro qué quiere Bolsonaro para la región", dijo a Sputnik el analista internacional argentino Emanuel Porcelli, en relación a qué puede esperarse de una eventual presidencia del candidato opositor en términos del funcionamiento del Mercosur.Entre las pocas pistas que aparecen, acotó el analista, está la propia gestión de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), que durante su mandato se afilió a la defensa de una flexibilización del bloque y que mantuvo su desconfianza hacia un acuerdo comercial con la Unión Europea.Además, indicó el experto, es esperable que Flavio Bolsonaro apueste de lleno por "ocupar un rol protagónico en la estrategia de Donald Trump para la región", aunque se trate de algo mucho más relacionado con el recientemente creado Escudo de las Américas que con el propio Mercosur.Así las cosas, Porcelli advirtió que quizás el cambio más sustancial que pueda esperarse es la relación que tendría el Brasil de Bolsonaro con las recientes inversiones chinas en el mercado brasileño, particularmente el de automotor. Más allá del ya demostrado "pragmatismo" bolsonarista, una férrea postura antichina podría hacer que esas inversiones se retiren o se deriven hacia otros mercados del bloque del Cono Sur.Sintonía con Argentina y flexibilizaciónTambién consultado por Sputnik, el analista internacional uruguayo Ignacio Bartesaghi destacó que "un alineamiento entre Argentina y Brasil sería muy importante para el Mercosur" y podría sacar al bloque comercial del enfrentamiento entre Lula da Silva y Milei de los últimos años y que "no ha favorecido" el diálogo.Aunque coincidió en que el Mercosur "no es un tema central" para Bolsonaro, valoró que un eventual cambio de gobierno en el gigante sudamericano lo ponga en el mismo redil que Argentina e incluso Uruguay, en el reclamo de dar mayor "apertura" al acuerdo y habilitar diálogos bilaterales con socios externos.Porcelli también dejó abierta la puerta a que la llegada de Bolsonaro al poder pueda "dinamizar el Mercosur en un sentido más parecido al de la década de 1990", pero remarcó que en la actualidad "el mundo es otro" y, a fin de cuentas, el candidato del Partido Liberal brasileño tampoco tiene al bloque regional como prioridad.En ese sentido, lo colocó dentro de la lista de líderes de la región que siguen sin "tomar en serio los intentos de coordinación de agendas de los diferentes países del bloque".Para el analista argentino, esas dificultades también caracterizaron la gestión de Lula hacia el Mercosur durante los últimos años, un período en el que, "si se quita el acuerdo Mercosur-Unión Europea, no ha habido otro tipo de iniciativas hacia el interior del Mercosur", por parte del mandatario brasileño.Bartesaghi añadió que, si bien Lula parece haber aceptado "de hecho" algunos procesos de "bilateralización" del bloque, como el acuerdo entre Argentina y EEUU o el inicio de negociaciones de Uruguay para incorporarse al Acuerdo Transpacífico, una reelección del líder del Partido de los Trabajadores le daría pie a hacer "un reclamo" respecto de esa apertura. Por ese motivo, el experto defendió la idea de que un triunfo electoral de Bolsonaro podría aportar "algunas oportunidades" de apertura para el bloque.

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