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"Tenemos la necesidad de recomponer": legisladores argentinos buscan reparar la relación con Brasil

"Tenemos la necesidad de recomponer": legisladores argentinos buscan reparar la relación con Brasil

Sputnik Mundo

Una delegación de diputados opositores viajará la próxima semana a Brasilia para recomponer el vínculo bilateral, deteriorado tras los insultos del presidente... 28.08.2026, Sputnik Mundo

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Legisladores opositores al Gobierno de Javier Milei anunciaron un viaje a Brasilia para la próxima semana, en un intento de recomponer la relación bilateral con el país vecino tras la seguidilla de insultos que el presidente argentino dedicó a Luiz Inácio Lula da Silva. La iniciativa reúne a diputados y senadores de al menos cinco espacios políticos distintos.La comitiva, que viajará del 1 al 3 de septiembre, tiene previsto reunirse con la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado brasileño, presidida por el legislador Nelson Trad, además de mantener encuentros en el Palacio de Itamaraty y con representantes de la Presidencia.Massot, quien encabeza la delegación, sostuvo en la Cámara de Diputados que "no hay ningún mandato electoral, por más fuerte que sea, que le permita al Poder Ejecutivo llevarse puestos cuarenta años de relaciones bilaterales estratégicas" y calificó de "irresponsable" el deterioro del vínculo con el principal socio comercial de Argentina en la región sudamericana.La crisis diplomática se originó el 25 de julio, cuando Milei participó en San Pablo del acto de proclamación de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial del Partido Liberal, la fuerza del expresidente Jair Bolsonaro. Allí, calificó a Lula de "ladrón" y "presidiario" y dirigió expresiones descalificatorias contra Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal.En respuesta a los agravios, el Gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires el 26 de julio y, el 4 de agosto, rebajó el vínculo diplomático al nivel de encargados de negocios, un formato reservado en la diplomacia para las relaciones bilaterales más deterioradas entre países. También pidió el regreso del embajador argentino en Brasilia, que aún no retomó funciones.El mismo día en que se anunció el viaje legislativo, la Cámara de Diputados debatió una declaración para repudiar los agravios de Milei y ratificar el carácter estratégico del vínculo con Brasil, que además proponía citar al canciller Pablo Quirno para que diera explicaciones ante el Congreso. La moción obtuvo 128 votos a favor, 108 en contra y 9 abstenciones.Como el proyecto no figuraba en el temario original de la sesión, necesitaba el aval de dos tercios de los legisladores presentes para habilitarse a tratamiento, un umbral que no logró alcanzar pese a contar con mayoría simple de votos. El bloque oficialista La Libertad Avanza (LLA) fue invitado a sumarse a la delegación que viajará a Brasilia; sin embargo, ninguno de sus integrantes los acompañará.Quirno, según indicó Massot, fue informado con anticipación sobre la iniciativa parlamentaria, pero no ofreció ninguna respuesta oficial. La misión se produce a poco más de un mes de las elecciones presidenciales brasileñas, previstas para el 4 de octubre, en las que Lula da Silva enfrentará Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.Una normalización que urge"Quien más sale dañado en ese contexto es Argentina, porque Brasil es su principal socio comercial, y a donde se dirigen la mayoría de las exportaciones. Nosotros necesitamos más de Brasil de lo que ellos necesitan de nosotros. Es una recomposición urgente la que busca llevar a cabo esta misión", dijo a Sputnik el analista internacional Héctor Bernardo sobre el trasfondo económico y comercial del viaje legislativo.El experto explicó que la asimetría comercial entre ambos países excede lo ideológico. "Este viaje de los legisladores tiene que ver no solo con una cuestión partidaria, sino con la representación de la propia industria argentina y de los trabajadores argentinos que están en esas industrias, la fuente de trabajo, los ingresos de esas familias", sostuvo.Consultado por Sputnik, el politólogo Santiago Giorgetta consideró que el impacto del viaje es más político que inmediato. "Tiene más impacto en términos de construcción política regional, pensando en un futuro de Gobiernos de distinto tinte acá en Argentina que puedan llevar adelante una relación con Brasil distinta a la que está llevando el presidente", sostuvo.¿Punto de quiebre?Bernardo calificó el momento actual como inédito. "Estamos en la situación diplomática más compleja en la historia de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil. Se cruzó una línea muy delgada y muy compleja, y eso lo que hace es poner todo en una situación en la que, si no lo resuelven las cancillerías, es muy difícil que avance", advirtió.Giorgetta fue más categórico: "Para Milei, Lula no es el presidente del principal socio comercial del país, sino un enemigo ideológico que va a estar enfrentándose a un socio también ideológico y geopolítico, como es Bolsonaro", subrayó."Hoy el presidente prioriza el alineamiento con los Estados Unidos y necesita un enemigo, entre comillas, ideológico, y ese enemigo lo encontró en el presidente de Brasil, pero a un costo elevadísimo para Argentina", remarcó.

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