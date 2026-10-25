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Los demócratas anteponen sus propios intereses a los de EEUU, considera un experto
Los demócratas anteponen sus propios intereses a los de EEUU, considera un experto
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A los demócratas estadounidenses no les interesan realmente Ucrania ni la agenda antirrusa, sino que utilizan ambas como medios para alcanzar sus propios... 25.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-25T10:31+0000
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Anteriormente, los medios occidentales divulgaron que los demócratas planean investigar a empresas de combustible diésel del país supuestamente "implicadas en la flexibilización de las sanciones contra Rusia" si el partido tiene éxito en las próximas elecciones de medio mandato. La noticia llega en un contexto de aumento de los precios del combustible diésel en todo el mundo, especialmente en EEUU.Conforme con Nóvikov, ante la necesidad de explicar su oposición al acuerdo sobre el diésel con Rusia, los demócratas han retomado el discurso de apoyo a Ucrania y la retórica antirrusa. En este contexto, señala que el bloque busca socavar la confianza popular en el presidente de EEUU, Donald Trump, y hacerse con el control del Congreso.El 9 de octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron que Rusia suministre a nivel global más de 4,8 millones de toneladas de diésel para aliviar el precio elevado de dicho combustible en los mercados mundiales.
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Los demócratas anteponen sus propios intereses a los de EEUU, considera un experto
A los demócratas estadounidenses no les interesan realmente Ucrania ni la agenda antirrusa, sino que utilizan ambas como medios para alcanzar sus propios objetivos, explica a Sputnik el subdirector de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de Economía (HSE), Dmitri Nóvikov.
Anteriormente, los medios occidentales divulgaron que los demócratas planean investigar a empresas de combustible diésel
del país supuestamente "implicadas en la flexibilización de las sanciones contra Rusia" si el partido tiene éxito en las próximas elecciones de medio mandato. La noticia llega en un contexto de aumento de los precios del combustible diésel en todo el mundo, especialmente en EEUU.
Conforme con Nóvikov, ante la necesidad de explicar su oposición al acuerdo sobre el diésel con Rusia, los demócratas han retomado el discurso de apoyo a Ucrania y la retórica antirrusa.
"Lo que ocurre es que, más bien, anteponen sus propios intereses y sus propios intereses electorales a todo lo demás. Porque tanto Ucrania como la agenda antirrusa no constituyen el sentido de su política, sino más bien un instrumento", sostiene el experto.
En este contexto, señala que el bloque busca socavar la confianza popular en el presidente de EEUU, Donald Trump, y hacerse con el control del Congreso.
"Se trata de una lucha interna por el poder y, por ello, están dispuestos a contraponerse a cualquier iniciativa de Trump que contribuya a reforzar sus posiciones políticas internas (...) La lógica es muy sencilla", comentó.
El 9 de octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania
y la cooperación económica. Las partes acordaron que Rusia suministre a nivel global más de 4,8 millones de toneladas de diésel
para aliviar el precio elevado de dicho combustible en los mercados mundiales.