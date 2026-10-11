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Plan de suministro de diésel entre Rusia y EEUU devela cómo se entrelazan la política y la economía, según un analista
Plan de suministro de diésel entre Rusia y EEUU devela cómo se entrelazan la política y la economía, según un analista
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"Desde el punto de vista de la economía energética, el volumen anunciado y el suministro real no son lo mismo; lo decisivo es bajo qué condiciones, a qué... 11.10.2026, Sputnik Mundo
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El plan consta de cuatro etapas: La fiabilidad del suministro depende de la eficiencia en la gestión de la capacidad de almacenamiento, la infraestructura de transporte y el proceso de distribución, añade. Un aumento del suministro podría aliviar la presión sobre el mercado y los costos, pero, para que este efecto sea sostenible, es necesario establecer una cadena de suministro adecuada. "Desde la perspectiva de la gestión de sistemas energéticos, este hecho demuestra una vez más la importancia de la capacidad técnica y los procesos logísticos en el suministro internacional de combustible", concluye Ozkol.
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Plan de suministro de diésel entre Rusia y EEUU devela cómo se entrelazan la política y la economía, según un analista

01:01 GMT 11.10.2026 (actualizado: 03:33 GMT 11.10.2026)
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"Desde el punto de vista de la economía energética, el volumen anunciado y el suministro real no son lo mismo; lo decisivo es bajo qué condiciones, a qué mercados y según qué calendario se entregará este combustible", explica a Sputnik la experta en energía Idil Ozkol.
El plan consta de cuatro etapas:
1.
Primeras 300.000 toneladas de inmediato
2.
Otras 500.000 toneladas en noviembre
3.
Un tercer envío de un millón de toneladas inmediatamente después
4.
Tres millones de toneladas adicionales, supeditadas al estado de las refinerías rusas

"Sin embargo, la conversión de los volúmenes anunciados en envíos reales depende de la capacidad de producción de las refinerías, las condiciones operativas actuales y las capacidades logísticas", señala la especialista.

La fiabilidad del suministro depende de la eficiencia en la gestión de la capacidad de almacenamiento, la infraestructura de transporte y el proceso de distribución, añade.
Un aumento del suministro podría aliviar la presión sobre el mercado y los costos, pero, para que este efecto sea sostenible, es necesario establecer una cadena de suministro adecuada. "Desde la perspectiva de la gestión de sistemas energéticos, este hecho demuestra una vez más la importancia de la capacidad técnica y los procesos logísticos en el suministro internacional de combustible", concluye Ozkol.
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