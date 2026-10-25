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El Partido Demócrata busca torpedear lo que quede de la 'estabilidad' de EEUU, considera un experto
El Partido Demócrata busca torpedear lo que quede de la 'estabilidad' de EEUU, considera un experto
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El Partido Demócrata busca aprovechar la crisis interna del país para debilitar las facultades del presidente de EEUU, Donald Trump, aunque son ellos mismos... 25.10.2026, Sputnik Mundo
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Así comentó las filtraciones en los medios occidentales, según las cuales los demócratas planean investigar a empresas estadounidenses de combustible relacionadas con el acuerdo sobre el diésel entre Rusia y EEUU.A la vez, precisó que los demócratas son uno de los principales responsables de la actual crisis energética global debido a "sus políticas de apoyo continuo al régimen de Kiev y a las autorizaciones del Congreso estadounidense para realizar ataques en profundidad en territorio ruso, lo que también ha afectado a las cadenas de suministro".No obstante, la política contradictoria de los demócratas responde más a la dinámica política interna de EEUU que a una visión geopolítica, continuó el analista. Según él, buscan evidenciar la fragilidad de la Administración Trump y aprovechar la crisis interna del país para debilitar las facultades del mandatario utilizando elecciones de medio mandato de noviembre.El 9 de octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron que Rusia suministre a nivel global más de 4,8 millones de toneladas de diésel para aliviar el precio elevado de dicho combustible en los mercados mundiales.Sin embargo, en caso de éxito en las elecciones de mitad de mandato, los demócratas del Senado se están preparando para investigar el acuerdo sobre el suministro de diésel ruso concretado por Putin y Trump, según medios estadounidenses.
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El Partido Demócrata busca torpedear lo que quede de la 'estabilidad' de EEUU, considera un experto

19:08 GMT 25.10.2026
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Bandera estadounidense - Sputnik Mundo, 1920, 25.10.2026
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El Partido Demócrata busca aprovechar la crisis interna del país para debilitar las facultades del presidente de EEUU, Donald Trump, aunque son ellos mismos quienes llevan la mayor responsabilidad por la crisis energética en curso, declaró a Sputnik el experto argentino en relaciones internacionales, Tadeo Casteglione.

"Estamos viendo incluso una política autodestructiva por parte del Partido Demócrata de EEUU, que, de ganar las elecciones de medio término, podría hacerle la guerra al [presidente de EEUU] Donald Trump respecto a las políticas que ha ido aplicando para salir del apuro", señaló.

Así comentó las filtraciones en los medios occidentales, según las cuales los demócratas planean investigar a empresas estadounidenses de combustible relacionadas con el acuerdo sobre el diésel entre Rusia y EEUU.
A la vez, precisó que los demócratas son uno de los principales responsables de la actual crisis energética global debido a "sus políticas de apoyo continuo al régimen de Kiev y a las autorizaciones del Congreso estadounidense para realizar ataques en profundidad en territorio ruso, lo que también ha afectado a las cadenas de suministro".
El precio por galón del gasóleo se muestra electrónicamente en un surtidor de una gasolinera en Johnstown - Sputnik Mundo, 1920, 25.10.2026
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Los demócratas de EEUU pierden el sentido común en torno al acuerdo sobre el diésel, opina un experto
16:50 GMT
No obstante, la política contradictoria de los demócratas responde más a la dinámica política interna de EEUU que a una visión geopolítica, continuó el analista. Según él, buscan evidenciar la fragilidad de la Administración Trump y aprovechar la crisis interna del país para debilitar las facultades del mandatario utilizando elecciones de medio mandato de noviembre.
El 9 de octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron que Rusia suministre a nivel global más de 4,8 millones de toneladas de diésel para aliviar el precio elevado de dicho combustible en los mercados mundiales.
Sin embargo, en caso de éxito en las elecciones de mitad de mandato, los demócratas del Senado se están preparando para investigar el acuerdo sobre el suministro de diésel ruso concretado por Putin y Trump, según medios estadounidenses.
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