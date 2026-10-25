https://noticiaslatam.lat/20261025/los-democratas-de-eeuu-pierden-el-sentido-comun-en-torno-al-acuerdo-sobre-el-diesel-opina-un-1175587642.html

Los demócratas de EEUU pierden el sentido común en torno al acuerdo sobre el diésel, opina un experto

Los demócratas de EEUU pierden el sentido común en torno al acuerdo sobre el diésel, opina un experto

Sputnik Mundo

La disposición de los demócratas a poner en riesgo el futuro de la agricultura estadounidense y el bienestar de los agricultores del país es consecuencia de... 25.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-25T16:50+0000

2026-10-25T16:50+0000

2026-10-25T16:50+0000

internacional

💬 opinión y análisis

rusia

eeuu

política

donald trump

gilbert doctorow

diésel

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/19/1175587462_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_8df6f4c06dccaddeb31f831602ef569b.jpg

En su opinión, a los demócratas estadounidenses "no les interesa servir al pueblo, sino solo hacerse con el poder".Asimismo, señala que, aunque es poco probable que los envíos de diésel ruso hagan bajar los precios en Estados Unidos, el acuerdo sí que tiene su importancia."Se trataba de que [el presidente estadounidense, Donald] Trump demostrara a [su par ruso, Vladímir] Putin que EEUU y Rusia podían hacer negocios. Además, iba dirigido contra la obstinada negativa de la Comisión Europea a aceptar las importaciones de petróleo y gas rusos", explica el especialista.El 9 de octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron que Rusia suministre a nivel global más de 4,8 millones de toneladas de diésel para aliviar el precio elevado de dicho combustible en los mercados mundiales.No obstante, en caso de éxito en las elecciones de mitad de legislatura, los demócratas del Senado se están preparando para investigar el acuerdo sobre el suministro de diésel ruso concretado por Putin y Trump, según medios estadounidenses.

https://noticiaslatam.lat/20261024/diesel-y-sanciones-contra-rusia-la-apuesta-de-los-democratas-que-le-podria-salir-caro-a-los-1175581578.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, rusia, eeuu, política, donald trump, gilbert doctorow, diésel