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Los demócratas de EEUU pierden el sentido común en torno al acuerdo sobre el diésel, opina un experto
Los demócratas de EEUU pierden el sentido común en torno al acuerdo sobre el diésel, opina un experto
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La disposición de los demócratas a poner en riesgo el futuro de la agricultura estadounidense y el bienestar de los agricultores del país es consecuencia de... 25.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-25T16:50+0000
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En su opinión, a los demócratas estadounidenses "no les interesa servir al pueblo, sino solo hacerse con el poder".Asimismo, señala que, aunque es poco probable que los envíos de diésel ruso hagan bajar los precios en Estados Unidos, el acuerdo sí que tiene su importancia."Se trataba de que [el presidente estadounidense, Donald] Trump demostrara a [su par ruso, Vladímir] Putin que EEUU y Rusia podían hacer negocios. Además, iba dirigido contra la obstinada negativa de la Comisión Europea a aceptar las importaciones de petróleo y gas rusos", explica el especialista.El 9 de octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron que Rusia suministre a nivel global más de 4,8 millones de toneladas de diésel para aliviar el precio elevado de dicho combustible en los mercados mundiales.No obstante, en caso de éxito en las elecciones de mitad de legislatura, los demócratas del Senado se están preparando para investigar el acuerdo sobre el suministro de diésel ruso concretado por Putin y Trump, según medios estadounidenses.
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Los demócratas de EEUU pierden el sentido común en torno al acuerdo sobre el diésel, opina un experto
La disposición de los demócratas a poner en riesgo el futuro de la agricultura estadounidense y el bienestar de los agricultores del país es consecuencia de que hayan dejado de lado el pragmatismo siguiendo sus convicciones ideológicas, declara a Sputnik el analista en materia de relaciones internacionales y asuntos rusos, Gilbert Doctorow.
"Los demócratas abandonaron el pragmatismo hace mucho tiempo y actúan movidos por convicciones ideológicas, y no por el sentido común ni por la preocupación por el bienestar del país", sostiene.
En su opinión, a los demócratas estadounidenses "no les interesa servir al pueblo, sino solo hacerse con el poder".
Asimismo, señala que, aunque es poco probable que los envíos de diésel ruso hagan bajar los precios en Estados Unidos, el acuerdo sí que tiene su importancia.
"Se trataba de que [el presidente estadounidense, Donald] Trump demostrara a [su par ruso, Vladímir] Putin que EEUU y Rusia podían hacer negocios. Además, iba dirigido contra la obstinada negativa de la Comisión Europea a aceptar las importaciones de petróleo y gas rusos", explica el especialista.
El 9 de octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania
y la cooperación económica. Las partes acordaron que Rusia suministre a nivel global más de 4,8 millones de toneladas de diésel
para aliviar el precio elevado de dicho combustible en los mercados mundiales.
No obstante, en caso de éxito en las elecciones de mitad de legislatura, los demócratas del Senado se están preparando para investigar el acuerdo sobre el suministro de diésel ruso
concretado por Putin y Trump, según medios estadounidenses.
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